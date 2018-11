La seguretat i una millor atenció en emergències passen per l´FP

L'alumnat dels cicles formatius d'Emergències i Protecció Civil va demostrar ahir que estan fets d'una altra pasta. Al complex del Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) de Cheste, van dur a terme una demostració de tot el que ja saben fer, junt amb el Consorci Provincial de Bombers de València.

La jornada va començar amb una exhibició de la Unitat de Risc Tecnològic (URT) dels bombers a la piscina del complex educatiu. A continuació, l'alumnat dels cicles de grau mitjà d'Emergències i Protecció Civil va fer un rescat aquàtic.

D'altra banda, també es mostrà com és una intervenció en incendi, amb una simulació d'un a una de les residències del complex, on els estudiants també feren una demostració de rescat en altura.

Per acabar, el Grup Especial de Rescat en Altura (GERA) del consorci provincial de bombers va dur a terme, al camp de futbol, una simulació d'evacuació en helicòpter d'una persona ferida.

En les demostracions participà l'alumnat dels cicles formatius de grau mitjà d'Emergències i Protecció Civil i de grau superior de Coordinació d'Emergències i Protecció Civil del CIPFP Cheste i de l'IES Les Alfàbegues de Bétera, a més de la Unitat de Risc Tecnològic (URT) i el Grup Especial de Rescat en Altura (GERA) del Consorci Provincial de Bombers de València.

Les demostracions es feren amb motiu de la signatura del conveni de col·laboració entre Educació i el Consorci Provincial de Bombers, que depén de la Diputació de València. Este acord preveu la utilització d'espais, locals, instal·lacions i equipament del consorci per part dels cicles formatius de la branca de seguretat i medi ambient.

A més, el consorci es compromet a col·laborar amb l'alumnat en la recerca de llocs formatius per a cursar el mòdul de formació en centres de treball.

Per la seua banda, la conselleria supervisarà i coordinarà totes les accions, destinant-hi el personal docent i especialista necessari, i ajudarà a l'alumnat a desplaçar-se als espais del consorci amb una assegurança d'incidents i responsabilitat civil.

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, apunta que una «Formació Professional de qualitat ha de garantir un ensenyament adequat en una realitat canviant». «La col·laboració amb el consorci permet que els alumnes puguen desenvolupar encara millor les competències professionals necessàries en el camp de la seguretat», detalla. Per la seua part, Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de València, assegura que la corporació provincial «col·labora per posar a disposició dels ciutadans tots els mitjans al nostre abast per tal de millorar la qualitat de l'educació pública».

Més de 500 estudiants

Dins de la família professional de seguretat i medi ambient, el sistema educatiu valencià oferix un grau mitjà d'Emergències i Protecció Civil i un superior de Coordinació d'Emergències i Protecció Civil. En total, 531 alumnes estudien actualment estos ensenyaments per tot el territori valencià.

Els dos cicles formatius s'oferten al CIPFP de Cheste, l'IES Les Alfàbegues de Bétera, l'IES Leonardo da Vinci d'Alacant i el CIPFP Valle d'Elda. A més, el cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències i Protecció Civil també es pot cursar a l'IES Jérica-Viver.

Els estudis de grau mitjà habiliten per a exercir de capatàs d'extinció d'incendis forestals; de bomber forestal, de serveis municipals i provincials, o de mancomunitats i consorcis, i com a tècnic d'emergències de les forces armades.

El grau superior permet exercir com a tècnic de gestió en protecció civil, en incendis forestals i com a coordinador de protecció civil i d'emergències ordinàries.