La 4a Trobada de Professorat de Valencià comença el divendres

La 4a Trobada de Professorat de Valencià, homologada per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, s'inaugura divendres 30 de novembre, a les 17.30 hores, al Centre Social d'Altea amb una conferència de l'escriptora catalana Rosa Regàs. La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha organitzat, per segon any consecutiu i en estreta col·laboració amb els ajuntaments d'Altea i Alzira, l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de l'Ajuntament de Gandia i Escola Valenciana, aquest encontre de docents que enguany reivindica el paper de les dones en la nostra literatura.

Llicenciada en Filosofia, Rosa Regàs ha estat fundadora de l'editorial La Gaya Ciencia i traductora per a l'ONU en diversos països. També ha dirigit la Biblioteca Nacional i ha publicat més d'una trentena de llibres, entre els quals destaquen Azul (Premi Nadal de Novel·la 1994), Luna lunera (Premi Ciutat de Barcelona 1999) i La canción de Dorotea (Premi Planeta 2001). A més a més, les seues obres han estat traduïdes a més de dotze llengües.

L'activitat començarà divendres, a les 17.30 h, amb la intervenció de l'escriptora i, a continuació, el director de la Càtedra Enric Valor a la Universitat d'Alacant (UA), Joan Borja, impartirà una conferència sobre l'escriptora alteana Carmelina Sánchez-Cutillas.

L'endemà, la trobada es reprendrà a les 9.30 h amb la ponència «Isabel de Villena: una visió dignificadora de les dones a la València medieval», de Rafael Alemany, catedràtic de Filologia Catalana (literatura medieval) de la UA. Després, hi haurà un taller didàctic de poesia en clau femenina a càrrec de l'especialista en animació lectora Anna Ballester. Tancaran la jornada Begonya Pozo i Ana López Navajas, investigadores especialistes en qüestions de gènere, que reflexionaran sobre «la literatura desconeguda de les escriptores valencianes».