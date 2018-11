Hores d´estudi que valen per dos

En ple debat sobre si l'estudiantat ha d'emportar-se deure's a casa o no, sobretot en el cas dels escolars, l'IES Benicalap de València s'ha sumat a una iniciativa mundial que té l'objectiu de donar-li una altra utilitat a estes tasques, més enllà de millorar la formació acadèmica. L'institut és un dels quatre centres educatius valencians que participa a l'Olimpíada Solidària d'Estudi (OSE), una iniciativa internacional de l'ONGD Coopera, que «canvia» hores d'estudi per euros que invertir en una escola de Senegal. Així, es tracta d'una iniciativa que combina educació i solidaritat.

L'OSE es celebra des del 5 de novembre passat i fins al pròxim 5 de desembre, i ja és la 16a edició que es realitza amb l'objectiu de conscienciar sobre el paper fonamental de l'educació en el desenvolupament de les persones i en com la seua mancança pot marcar el futur dels xiquets i les xiquetes. A més d'uns 230 centres d'Espanya, a l'olimpíada també participen estudiants d'altres països d'Europa, així com d'Àfrica i Amèrica.

María Jesús Sebastián, professora de Castellà de l'IES Benicalap, explica que la idea de participar en esta iniciativa va sorgir a una classe. «Utilitzant els nostres recursos didàctics del llibre de text vam vore que hi havia un article que parlava d'una olimpiada solidària d'estudi; vaig investigar i amb l'ajuda de la meua companya Elisa vam proposar sumar-nos al projecte», explica.

Així, van decidir que la biblioteca del centre seria la sala d'estudi que es posaria a disposició de l'olimpiada i que s'obriria fora de l'horari lectiu, de dilluns a dijous de 16 a 19 hores. Pares, mares i docents voluntaris es fan responsables, a torns, d'obrir i tancar.

Per a dur el recompte de les hores que l'estudiantat acumula, es registren totes les persones que entren i ixen de l'aula i, abans d'abandonar la biblioteca, cadascú posa en una urna uns billets ficticis corresponents a les hores que han estudiat eixe dia.

Després del 5 de desembre, esta peculiar «matèria prima» es transformarà en euros reals que aportaran les empreses privades que patrocinen l'olimpíada: un euro per cada hora. D'esta manera, l'any passat s'entregaren més de 164.000 euros a un programa de reinserció educativa amb menors víctimes de la guerra, en la R. D. del Congo; més de 25.000 euros a un projecte en Filipines; i altres 70.000, a Guatemala. Enguany, els beneficiaris de la quantitat recaptada seran els xiquets i xiquetes de l'escola infantil Arco Iris de Senegal. Ahí, es pretén crear el cicle de Primària, ja que actualment només s'oferta Infantil i per a continuar amb els estudis, els escolars han d'anar a altres centres, allunyats de casa i massificats. Tanmateix, la implantació de les noves aules estalviarà als menors haver de recòrrer camins perillosos i creuar carreteres, expliquen des de l'ONGD.

Sebastián assegura que l'olimpíada també és «una manera d'estimular els alumnes perquè estudien més». Tampoc cal oblidar que l'alumnat «es sent més útil sabent que amb el seu esforç ajuden altres persones que no tenen tanta sort com ells», destaca.

Elisa Benavent, l'altra docent de Castellà impulsora de la iniciativa a este IES, recalca «l'ambient d'estudi» que crea l'alumnat que va totes les vesprades a la biblioteca. «Podria ser que alguns milloren les notes, perquè a casa tal vegada es despisten més amb la televisió, la família... elements que no tenen ací, en un espai per a l'estudi, la lectura... De fet, comencen a dir que ho trobaran a faltar», detalla.



«Repetirem!»

Fins ahir, al centre ja havien acumulat més de 900 hores, i per la biblioteca han passat almenys una vegada 215 estudiants, dels quals la majoria repetixen i alguns pràcticament no han fallat ni un dia. Este últim és el cas de Yassin Marwan Bakkali, que cursa 1r d'ESO. «Estudie a la biblioteca perquè estic més còmode i més tranquil, i si no entens alguna cosa o necessites buscar informació, te poden ajudar els professors o pots investigar en els ordinadors», explica. Este estudiant de tan sols 12 anys també destaca la vessant solidària. «Em sent millor perquè a més de ser pràctic per a mi, és útil. Vinc de dilluns a dijous dues o tres hores i me'n vaig casa amb els deures fets», apunta.

Un altre alumne que és habitual trobar a la biblioteca estos dies és Karim Zeroual, que estudia 3r d'ESO. «Estic acostumat a anar a la biblioteca i per a mi tres hores no són res; així, a més de mi mateix, ajude a gent d'Àfrica que no es pot permetre el que tenim: estudis gratis, anar a escola perquè està molt lluny... Encara que un euro semble poc, sí que és important», reflexiona.

Per la seua banda, Clara Ortega, de 2n de Batxillerat, apunta que obrir la biblioteca de l'institut a les vesprades és «bona idea, perquè està més a prop de casa» d'on sol anar habitualment. «Intente vindre tots els dies perquè tinc exàmens i mai m'havia imaginat que les meues hores d'estudi pogueren aprofitar així, està molt bé», relata.

Així, les mestres de Castellà estan molt contentes amb la participació de tota la comunitat educativa i asseguren que la biblioteca s'ha plenat durant les vesprades d'este mes. «Fem una valoració molt positiva, perquè no esperàvem que tothom es bolcara: pares, mares, alumnes, professorat... La resposta ha sigut molt bona; inclús els dies que ha plogut, l'alumnat s'ha animat a eixir de casa i han estat estudiant, fent deures, treballs grupals... ho estan aprofitant molt», expliquen. «L'any que ve repetirem», asseguren.

Com ja va contar Aula, la biblioteca de l'IES Benicalap disposa des de fa anys d'un bibliotecari, el que és inusual en l'àmbit educatiu i permet que la biblioteca estiga oberta tots els matins. Això és possible gràcies a la inversió econòmica que fa l'Ampa que, en esta ocasió, col·labora junt amb el professorat per a cobrir l'horari de vesprada.

Per això, Mar Hernández, la presidenta de l'associació assegura que és «emocionant vore com l'alumnat respon». «Estan treballant i col·laborant perquè els fa molta il·lusió, i això ens satisfà molt. Alguns alumnes venen tots els dies i estan des que obrim fins que tanquem; a vegades arribem i ja ens estan esperant; els suposa un esforç, però emocionalment els recompensa molt», constata.

Per la seua banda, Álex Gironés, el secretari del centre, afirma que «sempre és agradable que les infraestructures s'utilitzen pels alumnes i que siguen un punt d'encontre on acudixen voluntàriament». D'esta manera, l'estudiantat del Benicalap aprofita el seu dret a l'Educació treballant perquè altres també el tinguen, encara que siga a més de 4.000 quilòmetres de distància.