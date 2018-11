Marta Meneu-Borja guanya el Premi Llegir 2018

Marta Meneu-Borja, booktuber i estudiant de Periodisme, ha resultat vencedora del Premi Llegir 2018 (dotat amb 500 €) amb l'article «Iuvenes in lectionem», on, amb humor i originalitat, fa una descripció acurada del que ella anomena «joves lectòpates». La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha impulsat per seté any consecutiu aquest reconeixement, amb l'objectiu de fomentar i difondre l'escriptura i la publicació d'articles sobre la importància de la lectura.

El jurat acordà per majoria destacar com a segon premi (dotat amb 300 €) «Llegir per viure», un article de l'escriptor i ensenyant Miquel Puig Cuadau. El tercer premi (dotat amb 200 €) ha sigut per a Salvador Ortells Miralles, director de l'Espai Joan Fuster de Sueca, per l'article «Ni Harold Bloom».

Durant l'acte de lliurament, que es va celebrar el passat dijous a l'Ajuntament d'Alzira, es va atorgar també el XIII Premi d'Experiències de Foment de la Lectura, dotat amb 800 € per la Regidoria de Cultura de l'ajuntament alzireny. Aquest va recaure en el Col·legi Alborxí d'Alzira, que va presentar «Animacions lectores plurilingües: l'aventura de llegir». El segon premi, dotat amb 600 € per la Fundació Bromera, fou per a «Un passeig virtual amb Vicent Andrés Estellés», de Lola Moreno Lozano, professora de Llengua i Literatura al Col·legi Parc Santa Ana de València.

Per últim, el XX Premi d'Experiències d'Innovació Educativa en la categoria d'Educació Infantil i Primària ha sigut per al treball titulat «Emocionant amb Picasso», del CEIP Víctor Oroval de Carcaixent i la seua AMPA, i en la modalitat d'Educació Secundària, el jurat ha concedit el guardó a «Educació en valors a través de la música», realitzat per l'IES La Senda de Quart de Poblet. En la d'Educació Especial, EPA i Ensenyaments Especialitzats, el premi ha quedat desert.