Recorreguts ´teMARtics´ per divulgar la diversitat marina

Dins de la variada oferta didàctica que brinda l'Àrea d'Educació de l'Oceanogràfic a escolars i professors de qualsevol centre educatiu públic, privat o concertat, es troben els Recorreguts TeMARtics, una troballa en el títol de l'activitat però, sobretot, en el contingut pedagògic adaptat a cadascun dels nivells acadèmics.

Els circuits aborden la biodiversitat, ecosistemes, funcions vitals i adaptacions a la vida marina com a eixos temàtics entorn des quals es desenvolupen activitats de forma dinàmica i participativa perquè ajude a l'aprenentatge en l'alumnat. El denominador comú de totes elles és el missatge de respecte i protecció de la natura, com en qualsevol acció de l'Oceanogràfic.

En total, són 14 recorreguts (4 per a Infantil, 6 per a Primària i 4 per a Secundària i Batxillerat) que s'ajusten als sis blocs temàtics de Taurons, Cetacis, Aus Marines, Pinnípedes, Rèptils i Meduses, adequats als diferents nivells educatius.

Taurons. Este cicle aborda estos animals com a peixos i les seues característiques bàsiques de cobertura, alimentació i reproducció. A més, es comparen les grandàries de les nombroses espècies que hi ha a l'Oceanogràfic i la forma de cuidar-les. Amb làmines desplegables, s'introduïxen aspectes relatius a estos elasmobranquis i també mostres biològiques amb una dinàmica per a reconèixer les espècies.

A través d'un recorregut per la zona d'Oceans, s'identifiquen les diferències entre peixos cartilaginosos i peixos ossis, les generalitats biològiques i el protocol de manteniment dels animals i la seua conservació. Dirigit a estudiants de Primària, Secundària i Batxillerat,

Cetacis, dofins i belugues. El bloc de Cetacis distingeix les característiques entre odontocets i misticets, visita a les belugues i mostra de prop els dofins, ja que s'entra a la zona tècnica per descobrir el treball dels entrenadors.

A l'itinerari «Dofins i família», es passa pel delfinario i l'Àrtic per a donar als escolars una aproximació al concepte de mamífer marí i explicar la diferència entre odontocet i misticet; les seues capacitats al medi marí; i tots els detalls d'alimentació i conservació.

Per a les explicacions, els educadors es recolzen en làmines desplegables, mostres d'elements, i dinàmiques de l'apnea, del pes i sons.

La ruta dels cetacis va dirigida a Secundària i Batxillerat; la de dofins i família a Infantil, i la de dofins i belugues, a Primària.

Aus marines. La jornada dedicada a Aus Marines descobrix les característiques de les aus des del punt de vista educatiu i identifica les espècies que habiten en l'Oceanogràfic, permet tocar mostres biològiques i resoldre tots els dubtes.

Com a activitat, s'observen els diferents tipus de nius i el comportament de les aus, i es classifiquen les diferents espècies, distingint les voladores i no voladores i coneixent les seues característiques generals com la seua alimentació, el bec, el plomatge, la reproducció, etc. Activitat dirigida per a Primària, Secundària i Batxillerat.

Pinnípedes. Visitant l'àrea d'Illes es descobrixen les diferències i similituds de les foques, lleons marins i morses i s'aprecia directament el treball que suposa la cura d'estos animal. A més, un dels cuidadors posa al dia als alumnes sobre les recerques que es fan a l'Oceanogràfic. A més, es treballa amb mostres biològiques, es visita la zona tècnica i es juga a la «bricomarina». Per a estudiantat des de Primària fins a Batxillerat.

Rèptils. Es visiten les instal·lacions de rèptils per a conéixer les característiques dels cocodrils i contemplar tots els tipus de tortugues (terrestres, marines i de Galápagos) i també s'entra a la zona privada de l'Àrea de Recuperació i Conservació de tortugues marines per a conèixer de prop la lluita contra les seues amenaces, com la venda il·legal. Dirigit a Primària.

Meduses. El recorregut de meduses passa per cadascun dels seus tancs, per a conèixer totes les seues peculiaritats i descobrir un dels espais més significatius de la biodiversitat, una exposició de meduses elaborades amb residus de plàstic que genera l'ésser humà.

Es posa l'accent principalment en la morfologia i característiques com el seu desplaçament, grau de perillositat o alimentació, a més de les diferències entre cnidaris i ctenòfors i entre medusa pelàgica i pòlip sèssil. Per a Infantil i Primària.