Una trentena de centres participen a la campanya #Noemtoqueselwhatsapp

L'IES Vicente Gandia de Villanueva de Castellón amb «Trenca l'Espill»; el Col·legi Martí Sorolla de València amb la sèrie «Tres violències» i l'IES Mediterrani de Torrevieja amb la sèrie «Estimar-cap de bestiar» han resultat guanyadors dels Premis IVAJ #Noemtoqueselwhatsapp 2018 en la modalitat de fotografia.

Així mateix, el centre de Villanueva de Castellón també ha aconseguit una menció honorífica a la fotografia titulada «No et deixes atrapar».

Estos premis, convocats per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), estan dotats amb 500 euros cadascun, que han de destinar-se a la realització d'activitats culturals. El seu objectiu és promoure una visió jove de la violència contra les dones i reconéixer les propostes joves que ajuden a sensibilitzar a la societat valenciana sobre este problema social.

A la convocatòria, que es realitza amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, s'han presentat enguany 26 centres educatius i dues associacions juvenils: 19 de la província de València, set de la d'Alacant i dos de la de Castelló, que han optat als tres premis, de 500 euros en cadascuna de les cinc modalitat de fotografia, vídeo, arts escèniques, música i arts plàstiques.

Les primeres categories són les que més obres han reunit, 18 en fotografia i 18 vídeos, seguides de 14 treballs d'arts gràfiques (cartells i còmics), 4 de música i 3 d'arts escèniques.

Així mateix, els centres educatius i associacions van participar el cap de setmana passat a la Trobada d'Experiències amb Valors.

En la modalitat de vídeo han resultat guanyadors l'IES Benigasló de la Vall d'Uixó amb «No és normal»; el Centre Educatiu Marni de València, amb «Callar et fa còmplice», i l'IES Torrevigía de Torrevella, amb «No em toques el whatsapp». També ha rebut una menció honorífica l'IES Mediterrani, pel vídeo «Domini».



Música i arts

En arts escèniques, els premis han sigut atorgats al Col·legi Martí Sorolla de València per «Trenca el silenci»; al Moviment Escorta de València per «noemtoqueselwhatsapp» i a l'IES Verge del Remei d'Alacant pel seu treball «El meu físic no em defineix».

En la modalitat de música, rap i altres expressions musicals han sigut premiats el Col·legi San José de Calassanç de València, amb «Equalité»; el Col·legi Vilavella de València amb «Carta per a elles» i l'IES El Puig del Puig amb «No calles més».

Per últim, en la modalitat d'arts plàstiques, còmics, grafitis o cartells han obtingut premis el Col·legi Sagrado Corazón C. Vedruna de València amb «Com et canvia la vida ser agredida»; l'IES Camp de Túria de Llíria amb «Concursant en la igualtat» i, de nou, l'IES Mediterrani amb «Pulp not fiction».