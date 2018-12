La Biblioteca Valenciana oferix tallers de fotografia gratuïts per a infants

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu oferix tallers de fotografia durant els dies festius d'esta setmana en el Monestir de Sant Miquel dels Reis. Demà, dissabte i diumenge (6, 8 i 9 de desembre), xiquets, xiquetes i adults podran assistir al taller gratuït de fotografia, a les 11.00 hores, que utilitzarà la tècnica de cianotípia per realitzar targetes de Nadal.

A més, per a demà també s'ha programat el contacontes «El Bon Capità Pirata», per a menors de cinc a 10 anys, a les 11.00 i a les 12.00 hores.

Les dues activitats té un aforament limitat, el taller de fotografia és per 25 persones i el contacontes, de 50 assistents per sessió, per la qual cosa en esta ocasió es requerix reserva prèvia cridant al telèfon 96 3874000.

Taller de fotografia

La cianotípia és una tècnica fotogràfica antiga de la qual s'obté una imatge de color blau Prússia o Turquesa. Els xiquets i xiquetes manejaran el paper amb una emulsió fotosensible amb negatius on dissenyaran el dibuix que servesca per realitzar la seva postal de Nadal. El revelat es realitzarà amb aigua corrent sense utilitzar elements tòxics i després de l'assecat, es portaran les seves creacions a casa.

A més, durant el taller es donarà a conèixer la figura de la botànica anglesa Anna Atkins (1799-1871), una de les primeres dones fotògrafes i la persona que en 1843 va crear el primer «fotollibre»de la història, utilitzant la tècnica de la cianotípia. Este llibre il·lustrat es deia «Fotografies de les algues britàniques: Impressions Cianotipes».

El taller de fotografia es troba englobat dins de l'exposició que es pot contemplar estos dies a la sala capitular del monestir de Sant Miquel dels Reis, amb el títol «Fons Fotogràfics Valencians».

En l'exposició es mostra una part de les 400.000 imatges que disposa la Biblioteca Valenciana. Mitjançant les reproduccions que s'exhibixen en els panells, s'oferix una panoràmica social i cultural de la Comunitat Valenciana des de mitjan segle XIX fins als nostres dies.

Contacontes

En col·laboració amb l'ajuntament de València, la Biblioteca Valenciana oferix el contacontes «El Bon Capità Pirata», a càrrec de Rebombori Cultural.

El microteatre narra les peripècies del capità Colocochino que és un pirata que no coneix la dignitat i que menysprea a la seua tripulació. Però les coses canviaran quan trobe un mapa del tresor en una illa perduda plena de caníbals. Amb este conte, els més menuts descobriran que hi ha diferents maneres d'entendre el poder i la seua relació amb els ciutadans.

Els assistents a les activitats lúdiques també gaudiran d'una visita adaptada als xiquets i xiquetes pel monestir de Sant Miquel dels Reis.