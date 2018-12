Esport inicia el programa «Pilota a l´Escola» 2018-19 amb 486 centres

La Conselleria d'Educació i Esport ja ha posat en marxa el programa «Pilota a l'Escola» 2018-19, que organitza conjuntament amb la Federació de Pilota Valenciana.

En esta edició participaran un total de 486 centres educatius, dels quals 450 són de Primària i 36 de Secundària. Dels centres de Primària, 226 pertanyen a les comarques de València, 149 a les d'Alacant i 75 a les de Castelló; mentre que dels 36 centres de Secundària, 26 estan ubicats a les comarques de València, huit a les d'Alacant i dos a les de Castelló.

Així mateix, per a este curs, Esport n'ha ampliat el pressupost de 150.000 a 200.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 33 % respecte a l'edició anterior.

Una de les novetats de «Pilota a l'escola» 2018-19 és que, per primera vegada, s'inicia en el primer trimestre del curs amb l'objectiu de disposar de més temps per a l'organització i planificació de tot el programa. D'esta manera, Esport de la Generalitat i la Federació de Pilota Valenciana podran dur a terme el programa amb suficient antelació per si la meteorologia poguera causar problemes en el transcurs de les trobades, i els centres disposen de més temps per a planificar el final de curs.

De nord a sud

El període de sessions de «Pilota a l'Escola» per a Primària s'inicià el passat 28 de novembre als CEIP Ángel Esteban de Benicarló i CEIP Lluís Tena de Sant Jordi, i finalitzarà la primera quinzena de maig. Així mateix, les jornades de clausura d'esta edició tindran lloc a Benicarló el 19 de febrer, a Castelló el dia 26 del mateix mes, a Santa Pola el 5 de març, a Elx el 21 de març, a Benidorm el 2 d'abril, a Canals l'11 d'abril, a Xeraco el 7 de maig i, finalment, a Massalfassar el dia 16 del mateix mes.

En el programa de Secundària hi haurà una primera fase intracentres en què cada institut o col·legi organitzarà una competició per a triar els quatre equips que participaran en la següent fase. Posteriorment, es desenvoluparà una fase intercomarcal, que tindrà lloc de l'1 de febrer al 15 d'abril, en què participaran els equips dels centres guanyadors de la fase anterior. El 9 de maig tindrà lloc la fase final a la localitat de Massalfassar.

L'esport més valencià

El programa «Pilota a l'Escola» té com a finalitat introduir el joc de la pilota als centres educatius, ensenyar a l'alumnat l'esport nacional dels valencians i transmetre al professorat les possibilitats educatives, socials i culturals de la pilota valenciana.

El programa compta amb un complet portal web que n'ofereix informació detallada, així com un formulari d'inscripció, enllaços d'interés i un espai per als docents, a més d'un vocabulari de pilota valenciana.

Tanmateix, té un apartat dedicat a la competició entre els centres escolars, i també disposa de material gràfic i vídeos, tot això relacionat amb el món de la pilota valenciana.