Ondara impulsa un club per a fomentar l´hàbit lector

La Biblioteca Municipal d'Ondara ha posat en marxa un club de lectura amb l'objectiu de fomentar l'hàbit lector entre les persones adultes i poder intercanviar opinions sobre llibres i, per descomptat, sobre els seus autors i autores. Es tracta d'una activitat que reuneix persones amb una afinitat comuna, el gust per la conversa i la lectura, i que els permet gaudir d'un espai de temps comú, intercanviar opinions i recomanar-se títols.

Aquest club de lectura es congrega el primer dimarts de cada mes, a les 17 hores, a la Casa de Cultura del municipi. La coordinadora del projecte és la tècnica de Cultura Ximi Vives, qui ha estat la responsable de passar una xicoteta enquesta perquè les persones usuàries indiquen el grau de satisfacció de l'ús de la biblioteca, els autors i les autores i els llibres que més els agraden i les activitats que els agradaria fer. El club de lectura és un espai de tertúlia i debat al voltant d'una lectura, en què un grup de persones s'organitza per a llegir el mateix llibre i reunir-se un dia a la biblioteca per a parlar-ne.

Ja són 24 les persones que s'han unit al club des de la seua formació, l'octubre de 2018. Les persones interessades a formar-ne part poden inscriure's a la Casa de Cultura d'Ondara. Entre les activitats que la biblioteca té previst realitzar hi ha la visita del poeta Francisco Cejudo el 8 de gener, en la qual es treballarà el llibre Ojos verdes, i un taller d'escriptura i lectura a càrrec de Sonia Carrió, per al 5 de febrer. Tanmateix, tots els dimecres la biblioteca acull «L'hora del conte», on hi participen famílies, docents i voluntaris, i el tercer dijous de cada mes s'hi fa la presentació d'un llibre.