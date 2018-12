El pitjor enemic de les tortugues

Cada any es recuperen en l'ARCA del Mar de l'Oceanogràfic de València una mitjana de 70 tortugues comunes (Caretta caretta) procedents del litoral valencià. L'equip de veterinaris de la Fundació Oceanogràfic ja s'ha convertit en un autèntic referent per a qui vulga conèixer els millors mètodes a desenvolupar per a la seua cura i conservació. Fins i tot dos dels seus integrants han signat la primera publicació mundial sobre este assumpte.

La gran majoria d'ingressos es produïx com a conseqüència de les maniobres d'arrossegament i tresmall per a la pesca. Un recent estudi publicat per Associació Chelonia sobre els efectes de la pesca en el Mediterrani, elaborat d'enquestes amb pescadors,mostra que, anualment, els vaixells capturen una mitjana de 500 quelonis a la Comunitat Valenciana i Catalunya.

Altres tortugues ateses a l'«hospital del mar» es deuen a la ingesta o danys provocats pels plàstics que inunden el mar. En molt poques ocasions ha arribat a l'Oceanogràfic una tortuga malalta.

En l'actualitat, la peripècia de quatre tortugues acollides en l'ARCA suposa una bona mostra de les diverses activitats humanes que perjudiquen a estos animals: la pesca, les escombraries marines i la navegació.



Amputada pels fils de ràfia

La tortuga 407 procedia d'Oriola. És un exemplar juvenil de poc més de dos quilos que va aparéixer en superfície, incapaç de nedar, ja que estava atrapada pels fils d'un sac de ràfia, sobretot en una aleta. L'acció solidària dels ciutadans va fer que el passat 13 de setembre arribara urgentment a l'Oceanogràfic. La lesió era greu i fou impossible recuperar l'aleta dreta, que els veterinaris amputaren. Ara, es recupera a l'Arca del Mar: la ferida cicatritza i, abans de tornar al mar, l'animal està adaptant-se a nadar amb tres aletes.

Cada any a els veterinaris han de realitzar dues o tres amputacions.



Copejada per una quilla

La tortuga 408 és un exemplar fort, jove i robust. Pesa 32 quilos i va ser recollida al Perelló. Els pescadors la van capturar accidentalment i el patró va decidir cridar al 112 i activar la Xarxa de Varaments: era urgent que s'atengués una brutal fractura en la part cranial de la closca.

Només arribar, se li va practicar una cirurgia per aproximar les vores de la ferida i afavorir la cicatrització. Ara, se li apliquen cures, a l'espera de la seua recuperació i posterior solta. Ha estat apadrinada per l'atleta paraolímpica, Teresa Perales.



Un sedal mortífer

La tortuga número 409 va tornar al mar la setmana passada, a la platja de les Palmeres de Sueca. Va arribar a l'Arca del Mar gràcies a la col·laboració ciutadana i a la Xarxa de Varaments. Corria perill, ja que estava enganxada en un sedal i tenia marques del fil en les aletes. Després de fer-li proves i radiografies per valorar l'estat dels intestins, els cuidadors van comprovar que no hi havia danys intestinals. El sedal va transcòrrer el tracte digestiu i, finalment, l'animal el va defecar.



Un encenedor en l'estómac

Les tortugues mengen de tot, sobretot si els objectes s'assemblen al seu menjar favorit: les meduses. Però també poden arribar a ingerir un encenedor, com el cas d'una tortuga juvenil de 4,2 quilos que va ser arrossegada per un vaixell de pesca a Borriana. El queloni sofria una embòlia gasosa lleu però, a més, en una radiografia es va observar clarament el capçal metàl·lic d'un encenedor.

L'animal acabà expulsant l'objecte via tracte rectal i la seua recuperació va ser immediata. El passat 27 de novembre va tornar al mar a Tavernes de la Valldigna, de la mà del col·legi Magraner.