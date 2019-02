Amb el focus en el món educatiu

Al CEIP Ciutat de l'Artista Faller de València treballen des de principi de curs amb una data al cap, la del 7 de javascript:cargarFckEditor('pTexto');febrer, el dia que comença la setena edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu de València. La MICE, com tots la coneixen, enguany continua creixent: passarà de la vintena de seus de 2018 a 29 per tota la Comunitat Valenciana, més Madrid; comptarà amb un total de 381 curtmetratges (212 valencians) a les sis seccions del concurs, del total de 1.200 que arribaren a l'organització; i somia a superar la xifra rècord dels 31.800 participants de la passada edició.



A les diferents seus, es projectaran els treballs educatius elaborats per alumnat des d'Infantil fins a la Universitat, i també llargmetratges internacionals. A més, s'han organitzat diversos actes -com tallers i conferències- amb personalitats de prestigi del món del cinema, i també hi haurà formació per al professorat.



Com molts centres, el CEIP Ciutat de l'Artista Faller és fidel a esta cita educativa, a la qual mai han fallat des del començament. Joana Martínez, tutora de 4t de Primària, explica que la mostra forma part «de l'eix fonamental del projecte educatiu del centre», i que l'associació Jordi el Mussol, l'organitzadora del festival, els va ajudar en els primers curtmetratges; ara, ja han creat 7 curts i 2 booktrailers.



Este CEIP acostuma a actuar en l'acte inaugural de la mostra. «De setembre a febrer preparem la nostra participació en la MICE. Les famílies la coneixen i col·laboren en el vestuari i el decorat, i l'alumnat està desitjant que arribe; tota l'escola s'implica», explica. «Amb el nostre grup instrumental i el cor, enguany farem una actuació rítmica criticant l'addicció als mòbils. A més, sempre omplim un autobús i anem tota l'escola als tallers i les activitats», apunta la mestra. «Ara hem acabat un curtmetratge sobre l'ecologia i començarem a preparar un altre sobre el barri», detalla Martínez, que incidix que els xiquets i les xiquetes «ja saben d'animació, de guions, de plànols...».



Els dos últims cursos, a la inauguració, a més de l'actuació d'estos escolars, també s'han projectat els treballs dels xavals del CEE Raquel Payà de Dénia. La MICE no té barreres i el director del centre, Miquel Ivars, explica que apostaren per fer curtmetratges i llargmetratges amb l'alumnat de Transició a la Vida Adulta, dins del taller d'Alfabetització Digital i Llenguatge audiovisual. «Participar en la MICE li ha donat un punt diferent al col·le, intentem esborrar la imatge negativa que per a algunes persones tenen els Centres d'Educació Especial i mostrem una altra cara a través d'esta ferramenta, que és ideal», explica.



Als seus vídeos -que s'han presentat a congressos i han arribat, fins i tot a Cuba-, es veu com l'alumnat amb més capacitats interactua amb el de les aules més assistencials. «Mostrem la inclusió que hi ha al nostre centre, on no es segrega», detalla Ivars. «Vam fer un taller gràcies a la parella d'una mestra que va estar un curs amb nosaltres, i l'alumnat es va envalentir i ja no ha parat», recorda. Per a este centre, la MICE ha sigut tot un «detonant».



Un referent

Tot tipus d'activitats







La veu dels immigrants s'escoltarà a la inauguració

Totes les seccions de la competició

Josep Arbiol, el director de la mostra des de la primera edició, es retira enguany. Assegura que al principi la MICE «va ser un joc»: «feia Comunicació Audiovisual amb escolars com a diversió, en classe. Començaren a demanar-me els treballs des de l'estranger i un dia vaig decidir fer un festival; el que començà sent un joc s'ha convertit en un referent; ens està eixint molt bé». «El gran problema que hi havia era la por, el tòpic de l'alumnat nadiu digital. Quan vaig nàixer, hi havia cotxes però jo no sabia conduir. Cal ensenyar-los a conduir, a utilitzar una càmera. Ara, eixa por va perdent-se; des del Cefire de València s'estan implicant molt en la tasca de formació, estan eixint molts cursos i molta gent s'ha quedat fora del que fem dins de la MICE», explica.(Continuar llegint baix de la imatge)Enguany, la MICE arriba a una vintena de comarques, on les escoles voran les seues creacions en passes multitudinaris, «el que els atrau molt», segons Arbiol. Junt amb estes obres, s'emetran pel·lícules professionals, moltes d'elles alemanes , ja que en esta setena edició, que té com a lema «Cap al seté somni», el país homenatjat és. Per això, es va convidar a l'actriu, que estarà a Castelló, Benetússer, i a la cloenda, a Sagunt.Entre les altres personalitats convidades, destaquen el cineasta, l'actriui el vicepresident de l'Acadèmia de Cinema Espanyol,, animador de Joc de Trons, que impartirà tallers a Gandia, Valencià, Benifaió i Port de Sagunt; i els cineastes, que passaran per diferents seus.Com a novetat, enguany al jurat professional s'afegix un, conformat perdel; als quals es sumarà alumnat d', ja que la MICE és internacional.Tanmateix, en l'extensa programació cal destacar un partit de bàsquet que jugaran alumnes del, abans de la projecció de Campeones; el visionat de la pel·lícula Haalka, que l'alumnat deldoblarà al valencià en directe; una bicicletada festiva a Xirivella; i l'actuació de ladurant la projecció d' El gran showman, a Alfàs del Pi. Tanmateix, hi haurà un dia dedicat al seté art de l', i passes per a descobrir curts de(Continuar llegint baix de la imatge)Durant els 17 dies que dura el festival (que finalitzarà el 23 de febrer), també hi haurà temps per vore el documental Campeonas invisibles; descobrir la televisió educativa alemanya Kika; l'escola de cinemad'Iran; i les associacions(Centre International du Film pour l'Enfance et la Jeunesse) i(European Children's Film Association). També col·laboren(Fundació pel Llibre i la Lectura) i un gran nombre d'ajuntaments s'han bolcat en la cita.En paraules de, director general de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, la MICE és una aposta «pedagògica estimulant i innovadora», que actua de «motor» per la «visibilització de les bones pràctiques dels centres». Per la seua banda,, presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, destaca que amb l'audiovisual es treballa «el sentit crític de l'alumnat».A la gala inaugural, que es celebrarà a l'Auditori de Torrent el pròxim 7 de febrer, es projectarà el curtmetratge «Bosa», dirigit peri protagonitzat pel seu germà,. El treball d'estos germans de només 14 anys, conta la història de persones migrades que s'han instal·lat al Port de Sagunt, però els portà fins al Marroc, per conéixer millor el seu periple fins a Espanya. A l'acte, també es podrà vore «9 pasos», de Marisa Crespo i Moisés Romera.Del total de 1.200 pel·lícules que han creat les escoles, instituts i universitats,participen en la competició de la MICE, que compta amb sis seccions: Secció d'animació internacional professional (26 pel·lícules); Secció ficció internacional professional (16); Seccions escolars internacionals (39); Secció MICE estatal escolar (90) i Secció MICE València Escolar (168). Un total de 212 obres són valencians i també hi ha de la resta d'Espanya i de l'estranger.