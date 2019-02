Curtmetratges per a fomentar l´hàbit lector

L'Institut Valencià de Cultura (IVC) ha organitzat per a aquest mes de febrer dues sessions didàctiques per a acostar la literatura a l'alumnat d'infantil i de primer i segon cicle de primària a través dels curtmetratges. Aquests tallers, que es desenvoluparan a la Sala Luis G. Berlanga de la Filmoteca de València, tindran una durada de 90 minuts cadascun.

La primera sessió, titulada «Del curt al conte: monstres i perills en els contes populars», serà el dimarts 12 de febrer a les 10 h. Els curts que s'hi projectaran provenen de la col·lecció «Neverending Tales», formada per una sèrie d'històries populars que han marcat l'evolució de diferents cultures, ara reinterpretades per autors contemporanis i adaptades al públic infantil.

L'altra, que tindrà lloc el 14 de febrer, està adreçada a alumnes de primer i segon cicle de primària i s'anomena «Herois de paper: elemental, benvolgut Watson». En aquest taller es presentaran alguns clàssics a través de projeccions, lectures i jocs cinematogràfics, i els xiquets i les xiquetes aprendran de la mà del mític detectiu Sherlock Holmes, personatge creat per l'escriptor escocés Arthur Conan Doyle.

Els centres que hi vulguen assistir s'han d'inscriure prèviament enviant un correu electrònic a l'adreça didactica_ivac@gva.es o telefonant al 963 539 380. El nombre de places és de 100 per taller i el preu de l'entrada són 3 euros per persona.

El departament de didàctica de l'Institut Valencià de Cultura ofereix una programació al llarg de tot el curs dirigida a escolars de tots els nivells educatius: Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i CAES, així com a estudiants, tant de mòduls de Formació Professional, com d'Educació Especial, de centres que ho sol·liciten.