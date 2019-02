La Falla Plaça Malva d´Alzira presenta divendres la guia didàctica «Com es fa un llibre de falla?»

«Com es fa un llibre de falla?» és el títol de la guia didàctica que acompanya el llibre Tro d'avís 2019 de l'Associació Cultural Falla Plaça Malva d'Alzira i que es presenta divendres, a les 19 h, a la Casa de Cultura d'Alzira. Durant l'acte es lliurarà el Premi Malva Alzira de Poesia Infantil i hi haurà una actuació teatral a càrrec de Rosana Mira «Pupetes».

El quadern està dissenyat com una exposició formada per cinc panells amb il·lustracions de Teresa Giner i textos elaborats per Josep Antoni Fluixà, director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, i Alba Fluixà, escriptora i artista plàstica, que descriuen el procés de creació i publicació d'un llibre de falla.

La presentació de la guia forma part de les activitats programades dins de la XXVII Setmana Cultural que organitza anualment l'associació cultural en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alzira. El dijous 21 de febrer, a les 18.30 h, tindrà lloc l'Encontre de Corals Infantils per a Col·legis d'Educació Primària d'Alzira al Gran Teatre, que té com a objectiu el foment de la música vocal a les escoles. La setmana finalitzarà el dilluns 25 de febrer amb un concert a càrrec d'Ina Martí, que interpretarà cançons del seu últim disc, titulat Així, acompanyada pel músic Enric Murillo. A més, s'hi anunciaran els finalistes del Premi Malva Alzira de Poesia Satírica.

Fins al 10 de febrer a la Casa de Cultura es poden visitar tres exposicions diferents: «Batecs», «Toni Espinar, elogi de la transgressió» i «Els Espinar: la il·lusió de pintar». En la primera, l'artista plàstic i poeta Abel Dávila combina pintura, instal·lació, escultura i dibuix, i s'hi pot conéixer el projecte solidari «Des de l'altra riba». La segona és un tast dels murals que Toni Espinar ha anat escampant per tot arreu. I la tercera, un recorregut per quatre generacions de pintors de la família Espinar des del final del segle XIX fins als nostres dies.