"Pilota a l´escola" es multiplica per dos

El CEIP La Murtera d'Ador va realitzar una Sessió del programa «Pilota a l'Escola» en companyia del conseller d'Educació i Esport, Vicent Marzà; del director general d'Esport, Josep Miquel Moya; i de l'alcalde, Joan Faus.

L'activitat de «Pilota a l'Escola» al CEIP La Murtera comptà amb la participació de 24 alumnes de 4t de Primària del centre, en una jornada dirigida per sis tècnics de la Federació de Pilota Valenciana: el monitor Xavi Artés i els pilotaris José Luis Planes, Nèstor Portes, Álvaro Navarro, Pau Gallego i José Francisco García.

Cal recordar que «Pilota a l'Escola» és un projecte educatiu dut a terme per la Conselleria d'Educació i Esport en escoles i instituts de tot el territori valencià, amb la col·laboració de la Federació de Pilota Valenciana. És per això que els representants institucionals estigueren acompanyats per José Daniel Sanjuán, president de la Federació de Pilota Valenciana.

Segons Vicent Marzà, «un mateix programa fusiona els tres puntals de la conselleria: promou la pràctica del nostre esport als centres educatius i alhora fomenta l'estima de la pilota valenciana entre l'alumnat no només com un esport, sinó com un element ben important de la nostra cultura».

El conseller valora el creixement en la participació d'escoles i instituts que s'ha donat durant esta legislatura: «En les quatre últimes edicions del programa, hem aconseguit doblar la participació de centres educatius, ja que hem dut a terme diverses millores per a potenciar-lo com la incorporació de participació d'instituts, la dotació de més recursos per al portal web del programa i l'increment del pressupost que hi assignem». A més, Marzà afegix que s'ha passat «dels 95.000 euros del govern anterior als 200.000 euros d'esta última edició, o siga, que també hem dotat amb més del doble la partida econòmica».

En esta línia, el director general d'Esport, Josep Miquel Moya, ha comentat que el programa «crea escola, permet a l'alumnat conéixer el joc de la pilota i crea afició de futur». «Però no només això, és un programa que està fent que les alumnes també s'aficionen a la pilota valenciana i la practiquen. Per això, cada vegada hi ha més xiques als clubs de pilota, i això és una molt bona notícia», apunta Moya.

Edició 2018-19

Només a la comarca de la Safor participen en «Pilota a l'escola» 29 col·legis i instituts de l'Alqueria de la Comtessa, Daimús, la Font d'en Carrós, Gandia, el Real de Gandia, Llocnou de Sant Jeroni, Oliva, Piles, Rafelcofer, Tavernes de la Valldigna, Villalonga, Xeraco i Xeresa. En total, en 2018-19 hi participen més de 500 centres educatius en tota la Comunitat Valenciana.

El període de sessions per a Primària es va iniciar el passat mes de novembre i finalitzarà la primera quinzena de maig. Tanmateix, les jornades de clausura d'esta edició tindran lloc a Benicarló el 19 de febrer, a Castelló el 26 de febrer, a Santa Pola el 5 de març, a Elx el 21 de març, a Benidorm el 2 d'abril, a Canals l'11 d'abril, a Xeraco el 7 de maig i, finalment, a Massalfassar el 16 de maig.

En el programa de Secundària hi ha una primera fase intracentres en què cada institut organitzarà una competició per a triar els quatre equips que participaran en la següent fase. Posteriorment, hi haurà una fase intercomarcal, que tindrà lloc entre febrer i abril, en què participaran els equips dels centres guanyadors de la fase anterior. El 9 de maig tindrà lloc la final a la localitat de Massalfassar.

El programa té un complet portal web (http://www.pilotaescola.gva.es/es) que oferix informació detallada, així com un formulari d'inscripció, enllaços d'interés i un espai per als docents, a més d'un vocabulari de pilota valenciana. Així mateix, disposa d'un apartat dedicat a la competició entre els centres escolars, i també té material gràfic i vídeos.