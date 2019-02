El «Bus de la Llengua» visita la comarca de la Ribera

La Generalitat Valenciana va iniciar a setembre del 2017 la campanya «Sempre teua. La teua llengua», coincidint amb la celebració del Dia Europeu de les Llengües. Entre les iniciatives dutes a terme dins d'aquest projecte, hi ha el «Bus de la Llengua», que farà parada a la Ribera del 15 de febrer al 6 de març.

Cullera, Sueca, Alzira, Carcaixent, Algemesí, l'Alcúdia, Carlet i Alginet són les localitats per les quals passarà aquest peculiar vehicle, que recorre diàriament tots els racons del territori valencià amb jocs i concursos per a totes les edats. Aquestes són les últimes parades que té previstes l'autobús, que ja ha visitat 98 pobles. No obstant això, la campanya s'allargarà fins a la primavera d'enguany amb tot un seguit d'activitats que es podran seguir des de la pàgina web www.sempreteua.gva.es.

El Bus de la Llengua ofereix tallers per a tots els públics, com concursos per equips, i uns altres que estan classificats per edats: des de manualitats per a alumnes de Primària fins a tallers d'escriptura o disseny adreçats a alumnat d'ESO, Batxillerat i universitari. Les cinc activitats, dissenyades per a dinamitzar les visites, busquen promoure la diversitat lingüística amb la complicitat del públic.

L'autobús també disposa de marxandatge de la campanya «Sempre teua. La teua llengua», com samarretes, bosses de mà, xapes i llapis, per als visitants i centres educatius que participen en els tallers.

Els ajuntaments que vulguen que el bus visite les seues localitats poden sol·licitar-ho a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. Tota la informació sobre el projecte es pot consultar en el web de la campanya «Sempre teua. La teua llengua».