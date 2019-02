Naix un tauró gris a l´Oceanogràfic

Allò no era una innocentada. Desembre és l'època en la qual solen nàixer els taurons grisos i, per això, un treballador de l'Oceanogràfic recorre específicament els aquaris per a registrar qualsevol indici de part. La ronda d'observació es fa perquè els taurons grisos són una espècie vivípara i les femelles solten amb les cries placentes marrons que poden arribar a mesurar un metre de longitud. Com no són aliment per a cap altre esqual són un bon testimoni per a saber si s'ha produït un part.

Així, a les huit del matí del 28 de desembre es va sentir pel canal 1 de la ràdio interna del major aquari d'Europa que havien aparegut placentes en el tanc d'exhibició de taurons i, que, almenys hi havia dues cries vives. De seguida, el personal del departament es va mobilitzar rapidíssimament per a evitar que patiren possibles danys. Per a estes situacions, existix un equip de busseig d'emergència preparat per a estos casos i dos bussejadors entren en l'aigua per a rescatar a les cries.

Choto és la primera vegada que dóna a llum. Per això, seria normal que soltara cries prematures que no tiren avant o que ja estan mortes. Choto és un tauró jove, porta quinze anys en l'Oceanogràfic i el desembre passat ha sigut la primera vegada que ha gestat, ja que fins ara no era sexualment madura.

El fet que un animal d'estes característiques puga criar és l'indicatiu més precís del seu benestar. Les condicions en les quals viu, l'alimentació que rep i l'assistència dels seus cuidadors han sigut la fórmula adequada perquè es produïsca la gestació i el posterior part.

Finalment, de les dues cries que va tindre, ha sobreviscut una que es troba en perfecte estat i desenvolupant-se amb total normalitat en l'àrea de Quarentena, en el tanc d'aclimatació, que servix per a la seua adaptació social, ja que en ella s'introduixen cries de diferents espècies perquè vaja acostumant-se a estar amb altres animals. En este cas, dues cries d'àguila marina i una de tauró de puntes negres. Amb això es minimitza l'estrés que puga patir quan s'incorpore a la zona d'exhibició i, a més, s'aïlla i protegix als animals d'altres exemplars de major grandària. Prompte, s'espera que la filla de Choto passe al tanc que es troba en l'edifici Accessos.

Este jove tauró és una femella, de 750 grams de pes i quasi mig metre de longitud fins ara, però té una llarga vida per davant en la qual pot arribar a mesurar 2,5 metres.

Un dels avantatges d'haver nascut en l'Oceanogràfic és que l'animal serà entrenat per a passar pels controls veterinaris sense que patisca cap mena d'estrés, ja que aprén amb estímuls positius a entrar en la llitera, que servix per al seu control, i adaptant-se a sensacions per a un possible tractament intramuscular, control de pes, etc.