Obert el termini de presentació als Premis Literaris Ciutat de Carcaixent

L'Ajuntament de Carcaixent, en col·laboració amb Bromera, convoca una nova edició dels Premis Literaris Ciutat de Carcaixent de narrativa curta i poesia, als quals es pot presentar l'alumat de segon cicle d'ESO, cicles formatius de grau mitjà i superior i batxillerat de la Comunitat Valenciana fins a una edat màxima de 18 anys.

El certamen, que enguany compleix 24 anys, està format per dues categories: els Premis Soleriestruch de Narrativa Curta i els Premis Arminyana i Canut de Poesia. Tots dos atorguen un primer premi dotat amb 450 euros i un segon de 250 euros, i també hi ha un premi al tercer finalista en cada una, que consisteix en un lot de llibres valorat en 150 euros.

Els treballs, que han de ser originals i inèdits, així com estar escrits en valencià, poden presentar-se fins a les 21 h del 12 d'abril de 2019 a la Biblioteca Municipal Julián Ribera Tarragó. Aquests hauran de tindre una extensió mínima de tres fulls i màxima de cinc, impresos a doble espai, amb lletra Arial, i cos de 10 punts per a la modalitat de narrativa, i d'entre 100 i 150 versos per a la de poesia. Tota la informació sobre les bases es pot consultar en el web www.bibliotecaspublicas.es/carcaixent/ o telefonant al 962 467 243.

El llarg viatge dels refugiats de guerra, l'enyorança dels éssers estimats que ja són absents, la reflexió sobre la bondat de les persones, el descobriment de la transsexualitat entre la joventut, una crítica a la societat actual... Aquests i molts més són els temes que tracta Vosaltres, el llibre que reuneix els textos guanyadors i finalistes de les dues últimes edicions, 2016 i 2017.

El lliurament dels premis tindrà lloc el 23 de maig, a les 19 h, a la biblioteca de Carcaixent. Les obres premiades, juntament amb les finalistes, seran publicades en un volum col·lectiu, que arreplegarà les edicions dels premis literaris de 2018 i 2019.