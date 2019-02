Oberta la matrícula per a les proves de certificació de les escoles d'idiomes

La Conselleria d'Educació, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, ja ha publicat la resolució per la qual s'establix el calendari de matriculació i de realització de les proves de certificació dels diferents nivells i idiomes a les escoles oficials d'idiomes.

La nova convocatòria dona continuïtat a les millores que es van introduir els cursos anteriors. Entre estes mesures, tot l'alumnat de les escoles oficials d'idiomes, oficial i lliure, tindrà la possibilitat de poder-se examinar en la convocatòria extraordinària de setembre només de les destreses no superades en la convocatòria ordinària, que es realitza en maig i juny. Però la principal novetat és que l'alumnat lliure que supere tres de les quatre destreses de la prova de certificació podrà matricular-se en segon curs del mateix nivell que no haja superat en la convocatòria extraordinària, sense la necessitat de fer la prova de nivell.

Alumnat oficial

Quant al calendari de matriculació, l'alumnat que al llarg del curs acadèmic 2018-19 està matriculat en alguna de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana en els últims cursos de nivell A2, B1, B2, o en els nivells C1 o C2, podrà inscriure's per a fer la prova de certificació corresponent a l'escola oficial d'idiomes on curse els seus estudis.

Esta inscripció es farà exclusivament per via telemàtica, estarà exempta del pagament de taxes, i ja es pot realitzar fins a les 15.00 hores del dia 25 de febrer.

Finalitzat el termini d'inscripció, les escoles oficials d'idiomes faran públiques les llistes provisionals de l'alumnat inscrit en la prova de certificació el dia 1 de març. Transcorregut el termini de 10 dies per a fer esmenes, les llistes definitives de l'alumnat inscrit en la prova de certificació s'hauran de publicar amb anterioritat al dia 22 de març.

Alumnat lliure

Pel que fa a l'alumnat no matriculat en les escoles oficials d'idiomes o que haja renunciat a la matrícula, el període d'inscripció telemàtica també comprendrà des de les 9.00 hores del dia 11 de febrer fins a les 15.00 hores del 25 de febrer. En este cas, cal pagar les taxes i presentar la documentació requerida en la secretaria de l'EOI, i s'haurà de fer obligatòriament dins del termini comprés entre el dia 12 de febrer i el dia 8 de març.

En este cas, el llistat provisional d'admesos es publicarà el 13 de març, i el definitiu, després d'haver donat un termini de 10 dies per a esmenes, el 2 d'abril.

Calendari de les convocatòries

Quant al calendari de les proves ordinàries, les destreses escrites es faran entre el 22 de maig i el 21 de juny, i les dates de cada nivell poden consultar-se al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Pel que fa a la prova de la destresa d'expressió i interacció oral, cada escola d'idiomes fixarà les dates de realització, i es podrà fer abans que les destreses escrites, a partir del 22 de maig.

Finalment, les destreses escrites de les proves extraordinàries es faran entre el 3 i el 13 de setembre, i la data de realització de la destresa oral també serà establida per cada escola d'idiomes, i es podrà fer amb anterioritat a les destreses escrites.

El curs 2018-19, Política Lingüística ha introduït diverses millores que s'han traduït també en un augment de 14 a 17 idiomes i un increment de places fins a 98.800, la qual cosa suposa un 23,5 % de places més que l'any passat.

A més, la realització de la prova extraordinària de setembre tindrà lloc en la mateixa escola on es va fer la prova de la convocatòria ordinària. Com a principal novetat, l'alumnat matriculat abans del curs 2018-19 en les escoles oficials d'idiomes d'Alacant, Castelló, Quart de Poblet i València que vulga fer la prova de certificació en les set escoles de nova creació, no ha de pagar trasllat d'expedient.