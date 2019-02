La Valencianada mou a 1.500 joves de 25 instituts en el seu cinqué aniversari

Mil cinc-cents alumnes de 25 instituts de Secundària de la ciutat de València i d'altres 22 localitats més de l'Horta Nord i l'Horta Sud, la Ribera, la Plana Alta, el Camp de Morvedre i la Foia de Bunyol han participat este mati en la cinquena edició de la Valencianada. En esta innovadora proposta que convoca cada curs des de 2015 el col·lectiu 1Entretants, Xarxa Cooperativa per a l'ensenyament en valencià, l'alumnat recorre pel seu compte i amb l'ajuda del seu mòbil la ciutat de València.

Els i les joves han gaudit d'una jornada didàctica on, a més de conéixer millor la història, l'art, la literatura de la ciutat, desenvolupen les competències claus que marca la legislació educativa, com l'ús de les noves tecnologies. A més, gràcies a la col·laboració de l'EMT recorren en transport públic els carrers del Cap i Casal, aprenent a moure's per la ciutat amb transport públic.

La coincidència amb la prova A2 d'idiomes que es realitza en tots els instituts ha suposat una participació menor que la del curs passat.

"L'alumnat millora el seu coneixement de la ciutat de València (història, art, elements literaris i científics,...), aprén a desplaçar-se de manera autònoma mitjançant el transport públic, utilitza els dispositius mòbils amb finalitats d'interés social i educatiu, treballa en equip, és partícip del seu procés d'aprenentatge i alhora crea i difon contingut educatiu per les xarxes socials", destaquen des d'1Entretants

"Hem de resaltar que enguany han participat dos alumnes amb diversitat funcional, un alumne que es desplaça amb cadira de rodes i un altre amb dificultats de visió", assenyalen els organitzadors. "Es tracta de situacions en què el treball del professorat per aconseguir la inclusió és fonamental i en el qual companyes i companys han col·laborat perquè puguen desenvolupar l'activitat. Tant en un cas com en l'altre, han manifestat que han fruit plenament de la Valencianada, i que han pogut accedir sense problemes a tots els llocs", expliqen.

La Valencianada és una gimcana tecnològica en la qual participen alumnes d'Educació Secundària, bàsicament obligatòria (3r d'ESO, 4t d'ESO), però també postobligatòria (Batxillerat i cicles formatius de FP). Forma part d'un projecte, el World Mobile City Project, que va iniciar el curs 2012-13 l'Equip LaceNet, una associació de professionals de l'ensenyament de la comarca catalana del Bages.



Geolocalitzar els principals punts d'interés de la ciutat

L'activitat, oberta i interdisciplinar, consisteix a geolocalitzar, entre els alumnes dels centres participants, en un únic mapa interactiu, els principals punts d'interés de la ciutat. Esta geolocalització es realitza amb l'ajuda d'unes targetes que inclouen elements de realitat virtual (per a la inclusió dels quals es compta amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'ús d'aplicacions mòbils gratuïtes. Les imatges dels llocs que visiten i les respostes a les activitats que se'ls planteja a la realitat virtual són publicades a les xarxes socials, especialment a Instagram. Els resultats es poden consultar mitjançant les etiquetes #VLCda19.

1Entretants organitza l'activitat, que ha comptat amb la col·laboració del MuVIM, l'Ajuntament de València, a través de la regidoria de Cultura i de la regidoria de Mobilitat amb l'EMT.



TIC aplicades a l'ensenyament del valencià

1Entretants, Xarxa Cooperativa d'Experiències TIC per a l'Ensenyament en Valencià, va nàixer en juny del 2009. És una associació de docents sense ànim de lucre que es caracteritza per promoure la reflexió al voltant de l'ús de les Tecnologies de la Informació (TIC) i la Comunicació i potenciar l'ús d'estes tecnologies per a l'ensenyament del valencià. Compta amb més de 800 professionals de l'ensenyament inscrits a la seua xarxa virtual, 1entretants.ning.com

Tot atenent els seus objectius, 1entretants ha realitzat nombroses jornades formatives per a professorat, presentació d'experiències i tallers d'ús de les TIC. A les jornades de formació, anomenades ComparTIC, es debat al voltant d'aspectes vinculats a les TIC, es presenten experiències educatives i es realitzen tallers per mostrar com treballar amb els alumnes les tecnologies i els canvis metodològics que suposen. A més, des d'1entretants també s'han impartit cursos de podcast i de ràdio.

Finalment, 1entretants també ha organitzat diverses activitats per a alumnes, la més significativa de les quals és la Valencianada.