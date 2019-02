Viure el món des de la diversitat funcional

La societat està feta per a servir a qui no té diversitat funcional, tot i que són nombroses les persones que la pateixen. Per a aprendre sobre les discapacitats funcionals i com conviure amb elles, l'alumnat de 3r i 4t d'ESO de Xúquer Centre Educatiu ha eixit als carrers d'Alzira amb una tasca importantíssima: fer una anàlisi de les barreres arquitectòniques amb què es pot trobar una persona amb diversitat funcional i que es desplaça amb cadira de rodes.

Esta activitat forma part del projecte «Comparteix estima» i té l'objectiu de posar-se en la pell d'estes persones i veure el món des de la seua perspectiva. Per a fer-ho, diferents entitats i particulars d'Alzira han col·laborat amb el centre amb un préstec de dotze cadires de rodes. L'alumnat ha eixit per parelles i per grups acompanyats d'un docent i han hagut de seguir un recorregut marcat per tal de realitzar una sèrie de tasques, com ara entrar en una botiga de roba i emprovar-se alguna peça, entrar al WC d'un bar o restaurant, pujar rampes d'algun edifici suposadament adaptat, intentar passejar per les voreres dels carrers laterals a l'avinguda principal o accedir a l'oficina de correus... Tot per prendre consciència de la dificultat que suposa un mínim escaló en la ruta.

Esta tasca ha suposat un final de projecte intens on l'alumnat ha sigut capaç d'observar i valorar des d'una altra perspectiva, on el món esdevé una dificultat contínua davant la importància de fer certes coses a les quals estem habituats. «Durant l'experiència, els estudiants ens han transmès que han sentit la complicitat de persones amb cadira de rodes quan creuaven les mirades. Però també han sentit la impotència que pot causar tindre algun tipus de dificultat de moviment i han acabat d'assimilar la importància d'una normalització i adaptació», explica el professorat.

Formar un estudiantat crític

«Amb el treball al llarg de tot el projecte i d'activitats com esta, el centre aconseguix un alumnat crític amb situacions socials quotidianes relacionades amb els conceptes d'inclusió social i d'accessibilitat universal, termes que moltes vegades no tenen una aplicació real una vegada conegut el món de la diversitat funcional», afegix l'equip docent de Xúquer.

L'experiència «Comparteix estima» ha inclòs diverses activitats, entre elles, el contacte amb l'alumnat del Carmen Picó, centre d'Educació Especial comarcal, els pacients de la unitat de neurorehabilitació pediàtrica de l'hospital Virgen del Consuelo. D'altra banda, diverses famílies han fet partícips als estudiants de les seues experiències del seu dia a dia, i de les poques opcions reals de la inclusió social dels seus fills i filles per aconseguir una vida «normal» com pot tindre la majoria de gent.

«És a partir d'este moment que ens plantegem què podem fer nosaltres i què poden fer les institucions per aconseguir donar a totes les persones les mateixes possibilitats de gaudir d'una vida plena», afegixen des del centre.