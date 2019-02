Un Amadís de Gaula molt musical per a escolars d´Infantil i Primària

Un Amadís de Gaula molt musical per a escolars d´Infantil i Primària

El pròxim dimarts 26 de febrer, el Teatre Rialto de València oferix a la comunitat educativa l'obra «Amadís y el tesoro de la música». Es tracta d'un concert didàctic en el qual, a partir de la llegenda del cavaller Amadís de Gaula (1508) es donen a conéixer diversos instruments musicals medievals que no és fàcil que l'alumnat conega prèviament, com violes, saltiris, zanfona, clavisimbalum, organetto, llaüts€

De la mà d'Emilio Villalba i Sara Marina -músics especialitzats en l'estudi, recuperació i difusió de les músiques i instruments històrics, fonamentalment, el període artístic comprés entre els segles VIII-XVI-, el públic escolar d'Infantil (a partir de tres i quatre anys) i Primària descobrirà, de manera lúdica i especial, les aventures del famós personatge de la literatura, contemporani del Tirant valencià. Tanmateix, gaudiran de la música que escoltaven els seus coetanis, ja que, en el concert, Emilio Villalba interpreta diferents peces recopilades al llarg dels seus anys d'investigació entorn de la música medieval.

Segons els intèrprets, les composicions musicals han sigut escrites «per a instruments que són autèntiques màquines per a viatjar en el temps, com la zanfona, llaüts, arpa, clavicimbalum, organetto, violes€

L'obra conta la història d'un cavaller medieval que troba un misteriós pergamí. Pensant que és el mapa d'un tresor, viatjarà per l'Europa de l'època buscant ajuda per a desxifrar-lo. En el seu camí, coneixerà a un rei que vol casar a la seua filla, un professor de dansa, a un músic de Bagdad, un drac al qual amansir amb una dolça música€ En definitiva, una aventura per a descobrir els secrets que guarda el misteriós pergamí, a través de músiques antigues, de llunyans regnes en el temps, però pròxims en la distància.

«Amadís y el tesoro de la música» està adaptat a l'edat de l'audiència escolar. Villalba i Marina porten més de 9 anys treballant junts en una àmplia labor concertista per tot el territori nacional, Portugal i França, amb espectacles de música medieval on conjuguen el teatre, la narrativa i una gran riquesa tímbrica en la interpretació de les peces. Tenen tres treballs discogràfics i han participat en una desena de festivans, on han obtingut gran èxit de públic i crítica.

En el seu camí d'estudi i aprenentatge, han reconstruït, amb l'ajuda de nombrosos lutieres, més de 40 instruments històrics, convertint els seus espectacles musicals en un autèntic museu sonor en escena.

El preu de les entrades per a assistir a la representació del Teatre Rialto és de tres euros, amb possibilitat de preu reduït per a grups. Es poden reservar a través dels telèfons 963 53 92 60, 963 53 93 00 i 963 53 93 08.