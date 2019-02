Classe a 13.000 km

La base està formada per huit mòduls. campaña antártica et.

Tres hores de diferència horària, uns 20 graus menys i 13.000 kilòmetres de distància. Estes són només algunes de les dades que separen el CEIP Villar Palasí de Quart de Poblet de la base Antàrtica Espanyola de l'Exèrcit de Terra, ubicada a l'Antàrtida, a l'Illa Decepció (Arxipèlag de les illes Shetland del Sud), més concretament.

Des de fa quatre cursos, el CEIP Villar Palasí dedica part de la seua programació a l'estudi i treball d'un projecte de centre, que implica a tot l'alumnat des d'Infantil fins a sisé de Primària. En el curs actual, i baix el títol «Sempre més enllà, l'espècie inquieta», els escolars descobrixen diferents tipus d'expedicions que els humans fan per tot el món.

Així, l'alumnat de 5é i 6é centra les seues recerques en la investigació dels pols. L'oportunitat de contactar amb la base espanyola «Gabriel de Castilla» sorgí arran d'una xarrada que va donar el brigada Diego Núñez a l'escola. Ell va estar treballant en la base i va proporcionar un coneixement previ a l'alumnat, que serví perquè estigueren més preparats per a la videoconferència, que es va celebrar el passat divendres de matí.

Els xiquets i les xiquetes estaven molt emocionats per l'oportunitat, no tots els dies es pot parlar amb un dels punts més allunyats del món! La telefonada d' Skype va obtindre resposta i en les dues pantalles que hi havia a la sala d'informàtica del centre van aparéixer el sergent primer Jaime García Román, encarregat de la comunicació i els satèl·lits de la base, i el cap Miguel Ángel Martínez Morante, un dels responsables de l'alimentació. Ells formen part de la XXXII Campanya Antàrtica, l'operació militar espanyola més antiga. Segons apunten fonts de l'exèrcit, esta expedició no té cap finalitat bèl·lica, «s'empra per a testar equipament, com roba, i les comunicacions i transmissions», i el seu «principal objectiu és donar suport als investigadors», per això «no hi ha armes» ni cap tipus de material de guerra.

Ambdós militars explicaren a la cinquantena de xiquets i xiquetes que atenien, que arribaren el passat 24 de desembre a la base i que estaran durant l'estiu austral, única època de l'any en la qual l'illa està habitada i és possible arribar a ella. «A l'Antàrtida només viuen unes 2.000 persones durant esta època i ara tenim pràcticament 24 hores de llum al dia», explicaren. Es troben, exactament, a 1.000 km del lloc poblat més pròxim. I és que, com detallaren a l'alumnat, arribar a l'illa és tota una aventura: han d'agafar un avió per anar a Buenos Aires (Argentina), i altre d'ahí a Santiago de Xile (Xile), des d'on es desplacen amb vaixell fins a l'illa, creuant un perillós estret durant tres o quatre dies, entre enormes onades.

Román i Morante detallaren que a la zona no hi ha precipitacions, hi ha poca vegetació (només molsa i líquens), però sí molts animals com balenes, pingüins, foques, morses, llops marins... però no osos, naturals del pol nord. Sens dubte, el preferit de totes i tots eren els pingüins, a qui, segons els militars, els agrada molt dotorejar... i és que, a la base asseguren que reben pràcticament cada dia la visita d'estes peculiars aus.

Aprofitant la simpatia que desperta este animal, l'expedició ha posat en marxa una web on qualsevol persona pot «apadrinar» de forma simbòlica un exemplar. Al Villar Palasí, els xiquets i les xiquetes mostraven la documentació del seu «compromís». La campanya és una manera de fer partícips als més menuts de la necessitat de respectar el medi ambient. En este sentit, Román i Morante van transmetre a l'alumnat, que cal «comprometre's i esforçar-se al màxim per cuidar el planeta». «És responsabilitat de tots no tirar fem pel carrer, les platges...», els recordaren.

A més, també els van animar a continuar amb els seus estudis: «Nosaltres ens sentim afortunats i vos recomanem estudiar molt perquè en un futur vosaltres també pugueu treballar del que vos agrada».

De la mateixa manera, els grups havien preparat una trentena de preguntes sobre la vida a l'Antàrtida: quants científics hi ha? Com es comuniquen amb les seues famílies? Què han descobert fins ara? Què fan en el temps lliure? van ser algunes de les qüestions que es van tractar i que despertaven la curiositat dels escolars.

Entre altres coses, els militars explicaren que tots els residus que generen «es porten al continent» i que a l'illa no es poden deixar res, «com si no haguérem estat», apuntaren. A més, van detallar que gràcies a dos satèl·lits que han instal·lat, tenen wifi i es poden comunicar amb Espanya. De fet, des del 8 de gener ja han donat quasi 80 xarrades i conferències com la de l'escola de Quart de Poblet, i l'any passat realitzaren un total de 115. «Per a nosaltres, és una sort poder compartir estos coneixements i és molt important divulgar les accions que fem», explica Román a Levante-EMV.

Però, a més de tota la informació de la qual l'alumnat va prendre bona nota, la part que més va emocionar a l'alumnat és quan s'obriren les portes de la base i van poder observar l'exterior: el mar, les muntanyes del fons, els huit mòduls que formen la base, els enormes ossos de balena que arriben a la platja...



Una experiència única

Mari Carmen Mostazo, directora del centre, assegura que l'experiència fou «excepcional». «Hem fet tot el possible per establir la connexió i ha sigut únic; als xiquets els ha encantat i a tots els adults que estàvem, també», apunta.

Des de fa quatre cursos, el centre treballa un projecte conjunt, en el qual participen tots els nivells i que compta amb la col·laboració de l'equip docent i l'ampa. «Fem treballs, investigacions, activitats, excursions... dins d'eixe tema i per nivells», detalla la directora, qui assegura que és una manera de treballar «molt motivadora, perquè s'aprén d'una manera diferent».

Així, a més dels pols, a Infantil els més menuts aprenen sobre el fons marí; a 1r i 2n de Primària, el desert; i a 3r i 4t, els boscos.

Verónica García, professora de 5é i 6é, afirma que a classe han treballat «les expedicions amb diferents activitats». «Hem anat a l'Oceanogràfic per vore els animals que viuen a l'Àrtic i l'Antàrtic, esta setmana fem una eixida a la neu per vore com és el clima de muntanya...», detalla. Sobre la videoconferència, reconeix que els xiquets i xiquetes «tenien moltes ganes, han estat molts dies esperant i preparant les preguntes».

Però esta activitat no només ha entusiasmat a l'alumnat, membres de l'ampa com Victoria Rodríguez, mare de dos alumnes del centre, també estigueren presents. «Han estat molt entregats i jo estava emocionada», confessa. Sobre la metodologia d'aprenentatge per projectes, defensa que és «molt interessant», perquè «engloba a tot l'alumnat, el professorat i l'ampa» i permet als escolars «experimentar i tindre una altra visió de l'aprenentatge».