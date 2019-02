Creix el nombre d´aus que visiten l´Oceanogràfic

En les instal·lacions de l'Oceanogràfic existix el «llac viu», una extensió d'aigua dolça en la qual es poden observar quotidiànament una àmplia varietat d'ocells aquàtics, com el xibec cap-roig (Netta rufina), l'ànec blanc (Tadorna tadorna) o el cigne cantaire (Cygnus cygnus) que ja formen part de la gran família d'animals a cura de l'aquari. No obstant això, el procés de naturalització del llac atreu cada vegada més espècies d'ocells, que el visiten des de diferents llocs durant tot l'any.

El llac seguix un cicle natural lliure de clor que fa que proliferen les algues, on molts insectes es protegixen i posen els seus ous. Gràcies a açò, apareixen algunes espècies que s'alimenten d'estos insectes, com xicotets ocells o granotes, que són depredades per ocells més grans. Per tant, el cicle de la vida també es representa en este nou hàbitat.

Avions a la caça d'efímeres. En el llac viu s'observa a l'avió roquer (Ptyonoprogne rupestris), un pardalet de la família de les orenetes que nidifica en zones roqcoses de les muntanyes valencianes i a l'hivern s'acosta al litoral de temperatures suaus per a alimentar-se d'insectes invertebrats de vida curta, coneguts com efímeres, de la família dels efemeròpters. La seua fase de nimfa és aquàtica i pot durar diversos mesos, però la fase adulta alada dura molt poc.

Els avions roquers són grans acròbates i els capturen al vol, fent picats. D'ací a unes setmanes, a l'inici de la primavera, els avions roquers tornaran a les zones de cria fins que en la pròxima tardor-hivern tornen a l'aquari.

Gallineta d'aigua. Una dels ocells més freqüent, i que es pot observar tot l'any, és la gallineta o polla (Gallinula chloropus), una espècie comuna en rius, llacs i aiguamolls, que compta amb diverses parelles a l'Oceanogràfic. El llac viu suposa una font important d'aliment, per les algues presents en l'aigua.

Pescadors amb «arpó». Altres espècies presents en l'Oceanogràfic són la l'esplugabous (Bubulcus ibis) o el martinet blanc (Egretta garzetta). Ambdues pertanyen a la família de les garses i es caracteritzen perquè són especialistes a pescar diferents espècies aquàtiques utilitzant el seu gran pic com a arpó: es col·loquen pacientment en el límit del llac i esperen que passe alguna granota per atrapar-la amb un tret precís.

Corbs de mar i gavines. D'altra banda, el corb marí gros (Phalacrocorax carbo) també visita les instal·lacions del parc. Es tracta d'una espècie piscívora, bàsicament de peixos, i a més de visitar el llac viu, a l'Oceanogràfic també s'alimenta del peix que lliuren els cuidadors als seus parents.

No obstant això, l'espècie visitant més coneguda de l'Oceanogràfic és el gavià de potes grogues (Larus michahellis). Esta intel·ligent espècie s'alimenta d'un ampli ventall de possibilitats, des de coloms fins a menjar de les espècies del llac. Utilitza diferents instal·lacions del parc com a posador, des d'on controla el seu camp de visió i sol observar-se tots els dies volant entre els edificis, passadissos, estructures, etc.

Insecticida biològic. Existix un altre grup d'ocells que visita el llac, però que passen més desapercebuts perquè són més xicotets. És el cas de la cuereta blanca (Motacilla alba) o la cuereta torrentera (Motacilla cinerea), que s'alimenten de les espècies d'insectes del llac, com un meravellós insecticida biològic.

Així, el cicle de la vida es reflexa en este nou hàbitat de l'Oceanogràfic i l'observació dels ocells per als visitants és molt gratificant, ja siga de les espècies pròpies de l'aquari com les visitants que ja formen part d'ell. Per això és necessari conèixer-les, respectar-les i conservar-les.