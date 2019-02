El curs de tortugues acaba amb una solta al Saler

El curs «Biologia, recuperació i conservació de tortugues marines» de l'Oceanogràfic va finalitzar divendres passat a la platja del Parador del Saler. Els assistents al curs van poder presenciar la solta de dues tortugues comunes (Caretta caretta) que prèviament havien vist durant el curs en l'Àrea de Recuperació i Conservació d'Animals del Mar (ARCA del Mar). Estes tortugues van ingressar en l'ARCA per pesca d'arrossegament i, després de recuperar-se de les seues lesions, els veterinaris de l'Oceanogràfic les van donar l'alta veterinària per a poder reintroduir-les en el seu medi.

Una de les ponents va recrear un niu de tortuga, explicant com este rèptil elabora el niu a la platja i quins rastres deixa en l'arena. La presència de certs senyals indicaria que la tortuga ha eixit a realitzar un niu, encara que esta no estiguera present.

El curs, ha sigut impartit per professionals i experts de l'Oceanogràfic i diferents universitats, va finalitzar amb una sessió teòrica en un saló del Parador on els assistents van poder veure com les tortugues marines interaccionen amb el palangre de superfície, un art de pesca.