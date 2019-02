L´IES Ramon Llull de València arriba a la final de la Lliga de Debat

Un total de 17 centres docents han participat en la fase local de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives, que la Universitat de València (UV) va acollir de l'11 al 16 de febrer. L'objectiu dels centres participants és representar a la UV en la fase final de la competició.

L'equip guanyador ha estat el de l'IES Ramon Llull de València, que s'ha imposat en el debat final al de l'IES Josep Segrelles d'Albaida. Així, Alba Navalón, Paula Simó, Berta López, Amparo Borrell i Hend Merrouche, amb Enric Senabre com a capità, viatjaran a la Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona) del 3 al 5 d'abril per competir amb la resta d'equips classificats, que representaran a les 14 universitats de la Xarxa Vives que participen en la competició d'enguany: Abat Oliba CEU, Alacant, Andorra, Autònoma de Barcelona, Barcelona, Girona, Jaume I, Lleida, Miguel Hernández d'Elx, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, València i Vic Central de Catalunya.

Una eina per al professorat

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat compta cada any amb la participació de més 5.000 estudiants de secundària i batxillerat de Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andorra, i permet millorar les habilitats comunicatives i les competències transversals per a la vida acadèmica i professional futures dels alumnes, pel fet de treballar continguts de forma dinàmica i participativa. En este sentit, les habilitats de comunicació no verbal, la recerca d'informació, l'anàlisi d'una temàtica concreta i, sobretot, el treball en equip, generen un espai de formació i aprenentatge excepcional.

Així mateix, suposa una innovadora eina per al professorat, ja que, d'una banda, augmenta la visibilitat dels resultats de la seua tasca docent i, d'altra, permet l'intercanvi d'experiències amb altres professors.

La competició d'oratòria va nàixer l'any 2014 sota l'organització de la Xarxa Vives d'Universitats (i Escola Valenciana en el cas de la Comunitat Valenciana). Compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el Govern d'Andorra. A més, col·laboren l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'Institut d'Estudis Catalans, la Diputació de Barcelona i diversos ajuntaments, com els de València, Guadassuar, Sant Vicent del Raspeig, Sedaví o Vila-real, entre altres.