La Plaça del Llibre s´instal·la del 22 al 24 de febrer a Alacant

Editorials, llibreries, biblioteques i professionals de l'escriptura i la il·lustració es donaran cita del 22 al 24 de febrer a la plaça del Port d'Alacant per a oferir al públic lector les últimes novetats editorials i un complet programa d'activitats, totes gratuïtes, on la literatura és la protagonista.

La Plaça ofereix, d'una banda, activitats d'animació lectora concertades amb centres educatius. En aquestes, adaptades a diferents nivells des de primària fins a batxillerat, l'alumnat pot conversar amb els autors i les autores dels llibres que han llegit, assistir a recitals de poesia, participar en tallers didàctics i escoltar contacontes, entre altres.

De vesprada i el cap de setmana de matí, a la plaça del Port s'organitzaran activitats lúdiques adaptades a diferents edats: per al públic infantil hi haurà «Bibliocirc», concert de Dani Miquel i presentacions infantils, entre altres, i, per al juvenil, s'oferiran tallers de booktrailer, un concert de Mireia Vives i Borja Penalba, i molt més.

Dins de la programació també s'inclouen les trobades amb autors i autores valencianes, i la signatura de llibres, on el públic lector podrà conéixer alguns dels nostres escriptors, aconseguir un exemplar dedicat o assistir a la presentació de novetats literàries. El calendari d'activitats, les entitats que hi participaran i l'horari de signatures es poden consultar a la pàgina web www.placadelllibre.com.

Durant la sisena edició de la Plaça del Llibre de València es van presentar prop de 40 novetats editorials amb la presència dels autors i autores de les obres i de destacades figures del món de les lletres valencianes, i més de 70 escriptors i escriptores van signar exemplars dels seus llibres a totes aquelles persones que ho sol·licitaren.