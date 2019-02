El que va començar com un treball d'una extraescolar del Col·legi Luis Vives de Sueca s'ha convertit en tot un fenòmen a Youtube, amb club de fansi premi de la Generalitat inclosos. «El club de los normales», la websèrie que van estrenar el curs passat i que ara torna a les xarxes amb una segona temporada, ha trencat totes les expectatives inicials.

Els nous capítols s'estrenaren fa un parell de setmanes, en dues sessions que congregaren a un total de 900 persones en el Centre Bernat i Baldoví, fins on algunes escoles de la comarca portaren al seu alumant amb autobús. A més, en esta segona temporada, apareixen famosos com Alberto Vázquez, Óscar Ortuño, Ivonne Reyes, David Lafuente o Aitana Sánchez Gijón, que es van interessar per la ficció de l'escola i accediren a participar en l'obra.

Però què té esta sèrie que enganxa a tothom i que compta amb unes 2.500 visualitzacions per capítol? Un missatge contundent i que, possiblement, molta gent s'ha vist reflexada en els seus protagonistes. Logan, Jake, Claudia, Jeff i Nicole són rebutjats pels seus companys d'escola i, junts, aprenen a fer front a l'homofòbia, el racisme, el masclisme o la discriminació a causa del físic.

Pablo Vivó, tutor de 6é de Primària i responsable de l'activitat extraescolar de cinema, explica que l'objectiu de la sèrie és conscienciar a la societat contra l'assetjament escolar. Conta que a través de les xarxes socials o per carta, els escriuen molts escolars i adolescents contant-los que patixen bullying. «Un xiquet de 9 anys ens va escriure diguent que li pegaven i li deien 'maricón' per tindre el monyo llarg i agradar-li cantar. Ens contà que gràcies a la sèrie, havien deixat de fer-ho», relata. El docent destaca que, sobretot, «arriben molts casos d'homofòbia», i reconeix que al centre tenien «por» per vore com reaccionava l'alumnat a la introducció de dos personatges homosexuals però «són els més volguts i amb més repercussió de la sèrie». «A l'escola, ja es veu amb total normalitat i l'alumnat no destaca les diferències», afirma Vivó.

Gràcies a Internet i a la repercussió mediàtica, explica que a «El club de los normales» també li trauen profit centres i instituts d'altres pobles riberencs i, fins i tot, d'Eivissa, Cáceres o Valladolid.

Al Luis Vives, a més de l'alumnat protagonista, que actualment cursa 1r d'ESO, també analitzen el contingut de la websèrie els estudiants de 4t, 5é i 6é de Primària i els de Secundària ho fan en les assignatures de Religió i Valors Ètics.

A més del material audiovisual, Pablo Vivó ha creat activitats per a treballar a classe, com un Trivial amb preguntes sobre la trama de la sèrie, bullying, masclisme, homofòbia... Tanmateix, cada capítol consta d'un grapat d'exercicis i va acompanyat amb un recull de premsa que mostra que, en la vida real, es donen situacions similars a les que veuen. De fet, la segona temporada està basada en fets reals, detalla el mestre.

Cada divendres a les 20 hores

A la websèrie apareixen un total de 22 alumnes de 1r d'ESO de l'escola, a més dels famosos que col·laboren. Dos actors ajuden a Vivó en l'elaboració dels guions i, altres dos, en la gravació i la postproducció. «Tenim pressió perquè ara hi ha gent que espera molt de nosaltres i els hem de donar més», reconeix. La sèrie, diu «s'ha professionalitzat un poc més i ja no és tan infantil, encara que no volem que deixe de ser amateur», recalca.

La primera temporada es pot vore a Youtube per capítols o en versió de pel·lícula. La segona temporada s'estrena cada divendres, a les 20 hores, a Youtube i al web www.luisvivessueca.com. Com evolucionarà l'èxit que viuen? El mestre confessa que no ho saben i que tant d'èxit «asusta un poc» però, per a la tercera, l'equip ja prepara sorpreses... que els portaran fins a Londres!