Compte enrere per a l´equip d´FP Skills

La Conselleria d'Educació ha organitzat, per primera vegada, unes jornades de formació i entrenament de l'equip valencià d'Skills que competirà en el Campionat Nacional de Formació Professional Spainskills 2019, que es celebraran del 27 al 29 de març a Madrid.

L'equip valencià està format per 27 competidors —sis de les comarques d'Alacant, set de les comarques de Castelló i 14 de les de València— que estaran acompanyats de tres caps durant el transcurs de la competició estatal. L'equip també compta amb un total de 25 experts que, junt amb 25 tutores i tutors, coordinen el procés de preparació de l'alumnat representant i la seua participació en el campionat estatal.

Per a millorar la preparació d'este alumnat, que destaca en les seues disciplines, la conselleria organitzà dues jornades en l'Alberg Juvenil Argentina de Benicàssim, que es celebraren el dijous i divendres passats. Durant els dos dies competidors, caps d'equip, experts i tutors participaren en activitats dirigides per professionals per a perfeccionar les seues habilitats per al campionat.

Tanmateix, segons el conseller d'Educació, Vicent Marzà, els objectius d'estes noves jornades són «crear ambient d'equip, a més de preparar i orientar els competidors per al campionat. Volem estar al costat de les nostres comunitats educatives, del professorat i sobretot, de l'alumnat que participarà en els Skills estatals en breu». Per això, les activitats previstes «inclouen tècniques de presentació i coneixement dels participants, comunicació eficaç, habilitats de lideratge positiu i motivació».

Un total de 25 modalitats

Spainskills és una competició que impulsa el Ministeri d'Educació i que es celebra cada dos anys. La última edició, en 2017, l'equip valencià va obtindre cinc medalles: una d'or (Estètica), dos de plata (Soldadura i Servei de Restaurant i bar) i dos bronzes (Enginyeria de Disseny Mecànic i Carpinteria), entre 312 participants de tota Espanya.

El campionat estatal pretén promocionar els ensenyaments d'FP i millorar la seua qualitat mitjançant l'estímul i la motivació de l'alumnat i dels docents i, al mateix temps, reconéixer la tasca del professorat i crear un punt de trobada entre empreses, docents i estudiants.

En esta edició, l'equip valencià d'FP Skills reunix 25 modalitats, entre les quals es troben Reparació de Carrosseria, Tecnologia de l'Automòbil, Pintura de l'Automòbil, Llanterneria i Calefacció, Instal·lacions Elèctriques, Fusteria, Ebenisteria, Jardineria Paisatgística, Refrigeració, Mecatrònica, Disseny Mecànic CAD, CNC-Torn i Fresa, Soldadura, Control Industrial, Electrònica, Desenvolupament Web, Animació 3D i Jocs, Floristeria, Tecnologia de la Moda, Perruqueria, Estètica, Pastisseria i Rebosteria, Cuina, Serveis de Restaurant i Bar i Cures Auxiliars d'Infermeria i Atenció Sociosanitària.

Diversos reptes

Este curs, un total de 90.638 alumnes estudien cicles d'FP a 398 centres educatius, i aproximadament 22.000 estan matriculats als estudis de règim especial a 164 centres.

Per al conseller, «l'adaptació de l'oferta educativa a les necessitats de cada entorn ha sigut un dels grans reptes per a millorar l'FP, ja que hi havia sectors productius que buscaven gent formada i no la tenien», especialment en la província de Castelló.

Per això, en quatre anys s'ha adaptat l'oferta i s'han implantat uns 300 cicles. També s'han augmentat les unitats educatives fins a arribar-ne a les 4.475, 425 més que en la legislatura anterior, i s'han ofertat més de 12.500 places en diferents cicles formatius, a més de l'ampliació de la plantilla docent. Però, això no és tot: segons el conseller Marzà, «calia iniciar un nou repte: visibilitzar l'FP i situar-la al lloc que li pertoca», el que es va aconseguir amb la fira AVANT FP-ERE, un espai que va reunir a vora 40.000 visitants.