El centre d'oci, cultura i gastronomia de València, Convent Carmen, va obrir fa mesos les seues portes amb una aposta decidida i radical per no emprar plàstics d'un sol ús.

Per això no ha dubtat a unir-se a la campanya de la Fundació Oceanogràfic #porunmarsinplasticos, de la qual també participa la xarxa Paradores. I per això, des de la setmana passada, ja hi ha instal·lats tres punts de reciclatge en la zona d'exteriors del conjunt, amb la finalitat de contribuir a l'estratègia «3R»: reduir, reutilitzar i reciclar.



Activitats el diumenge

La presidenta de l'Oceanogràfic, Celia Calabuig, i Mercedes Calabuig, membre del patronat de la Fundació, han constatat la instal·lació dels contenidors i, sobretot, han ratificat amb els directors del Convent Carmen, Santiago Máñez i Juan María Sánchez, la col·laboració del pròxim diumenge 3 de març, Dia Internacional de la Naturalesa, amb un taller infantil de mostres biològiques i altre de plàstics reciclats, en el qual els xiquets i xiquetes faran manualitats amb els plàstics que allí s'hagen arreplegat.