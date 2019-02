El carnestoltes escolar del barri de la Malva-rosa de València aglutina quatre escoles públiques, una escoleta, un institut, un centre d'adults i el veïnat. esta festa, que reuní a més de 700 persones, és possible gràcies a l'esforç de la coordinadora d'educació de la malva-rosa que treballa per la dignitat del barri i per oferir un ensenyament públic i de qualitat.

Per molt divers, original i únic que siga un barri, no és gens comú trobar pel carrer fades, minions, pirates, faraons, bruixots i, fins i tot, astronautes de la Nasa, ni més ni menys... excepte si ens trobem al barri de la Malva-rosa de València. Com passa a molts llocs estos dies, els xiquets i xiquetes de la zona van preparar les seues millors disfresses per a celebrar carnestoltes. Però la festa escolar d'este barri és ben singular, ja que aglutina a totes les comunitats educatives de les quatre escoles públiques, l'institut, l'escoleta infantil, el centre de formació d'adults (CFPA) i l'institut de la zona.

En total, uns 700 participants dels CEIP Cavite, Blasco Ibáñez, Malvarrosa, i Ballester Fandos; el CFPA Malva-rosa, l'escoleta, i l'IES Isabel de Villena, van omplir de color, alegria i confeti els principals carrers i avingudes d'este barri marítim. Entre altres, la nota musical la posà la batucada que havia preparat l'alumnat del CEIP Ballester Fandos, una iniciativa de la professora de Música, que motiva l'alumnat perquè es sent protagonista, explica el director del centre, Vicent Ripoll. D'altra banda, al CEIP Cavite, les famílies d'Infantil estigueren tres setmanes col·laborant en la creació dels vestits de la desfilada.

La festa es celebrà el passat dijous de vesprada i el CEIP Cavite fou l'encarregat d'iniciar el recorregut al llarg del qual s'anaven sumant la resta de participants, fins a arribar al pati de l'institut, on tots es lleparen els dits amb una riquíssima xocolatada. El lloc no és casual ja que, com explica la directora del CEIP Malva-rosa, Laura Font, la festa finalitza a l'IES «per fomentar l'educació pública i mostrar als pares i mares que al barri hi ha continuïtat després de l'escola».

Este carnestoltes multitudinari és possible gràcies a un tret característic del barri: la Coordinadora d'Educació Malva-rosa, una plataforma integrada per professorat i direccions, ampes i veïns, que treballa per posar en valor l'educació pública i millorar la vida al barri. Segons Font, la coordinadora pretén recobrar la dignitat del barri, fomenta el treball entre els centres i de tota la comunitat educativa, ja que les famílies també s'impliquen».

Una unió per fer força

La coordinadora va agafar força amb la lluita veïnal dels «terribles» anys 80 i 90, quan les drogues enfosquiren el barri. Ara, farà una dècada, la plataforma es va reactivar, per mobilitizar-se contra les retallades educatives del Consell del PP.

Per a Inés García, membre del ampa del IES Isabel de Villena, la unió és «molt positiva» per al barri, perquè «és un punt de trobada» de tots els centres, el que «vitalitza molt el barri» i fa que tota la xarxa educativa «es conega». «Fem barri perquè totes i tots ens posem cara i, a més, tenim més força a l'hora de reivindicar», detalla.

Els carnestoltes són, junt amb un gran esdeveniment que es realitza abans d'estiu, la «cara festiva» de la coordinadora, però darrere hi ha molt de treball. El primer dimecres de cada mes, tots els agents educatius es reunixen al CEIP Ballester Fandos, per treballar els dos eixos fonamentals d'este curs: la igualtat i la lluita contra la violència masclista; i la denúncia de la «preocupant» degradació del barri i el resorgir de les drogues. A més, també continuen reivindicant una biblioteca i un centre cultural, inexistents a la zona.

Vicent Ripoll, director del CEIP Ballester Fandos, apunta que la coordinadora permet «treballar unificadament» els temes educatius del barri. La biblioteca ja és el tercer curs que es reclama i també s'ha aconseguit recuperar alguna aula que la Conselleria d'Educació havia suprimit en un centre. A més, especifica que és habitual que un centre convide als altres a, per exemple, una representació teatral, que han preparat.

Segons Ana Lara, directora del CEIP Cavite, tot açò «afiança el barri i fa que els alumnes ja es coneguen quan passen a l'institut» i considera que la coordinadora «és un organisme potent» i «necessari». Per això, per a Yasmina López, directora del CEIP Blasco Ibáñez, és «part del barri» i fa realitat el lema de la seua escola, que és «Muévete por el cambio». «La coordinadora és important perquè el centre no està a soles, conviu en un entorn i un context concrets, que cal unir amb l'escola, per a oferir una educació integral», resumix.