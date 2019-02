Del 25 al 29 de març es realitzarà en l'Oceanogràfic la primera edició del «Curs bàsic d'aquariologia marina i corals», de 20 hores de duració i que es suma als que ja oferix l'aquari.

Es tracta d'un curs bàsic enfocat al maneig i manteniment de peixos i corals tropicals i mediterranis, impartit per professionals amb àmplia experiència, com persones de l'equip de l'Oceanogràfic, de l'Associació de Aquarofilia Marina de la C. Valenciana (AAMCV) i del Zoo Aquarium de Madrid.

El programa tractarà d'aspectes genèrics i específics del món de la aquariologia marina i els corals. S'abordarà la iniciació a la aquariofilia marina des del punt de vista de grans aquaris públics, com l'Oceanogràfic, i la iniciació a la aquariofilia marina de manera aficionada.

L'Associació d'Aquariofilia Marina de la Comunitat Valenciana (AAMCV), entitat cultural sense ànim de lucre, mostrarà com instal·lar i mantindre un aquari domèstic d'espècies marines i com millorar l'experiència de qualsevol persona aficionada.

El Zoo Aquarium de Madrid, per la seua banda, parlarà del projecte Secore (Sexual Coral Reproduction), un ambiciós programa sobre la conservació mundial dels esculls de coral a través de la investigació, educació i restauració, mostrant especial interés en les espècies que es troben en perill.

Sessions teòriques i pràctiques

El contingut del curs és molt complet, emprant una metodologia dinàmica i participativa. Igual que la resta de cursos que s'oferixen en l'Oceanogràfic, alterna sessions teòriques amb sessions pràctiques. A més, s'abordaran tant aspectes biològics com altres més tècnics relacionats amb el manteniment i maneig d'aquaris. Alguns dels temes biològics que es tractaran seran, per exemple, saber seleccionar les diferents espècies de peixos i invertebrats segons les seues necessitats fisiològiques i anatòmiques o identificar les principals patologies que poden presentar els peixos i invertebrats en l'aquari i els seus respetivos tractaments.



Aprendre del dia a dia

D'altra banda, els temes més tècnics seran, per exemple, conéixer les diferents parts del Sistema de Suport Vital (LSS) d'un aquari o saber les diferències entre aquaris marins i d'aigua dolça.

Per a les sessions teòriques s'utilitzaran recursos audiovisualsen una aula a càrrec de diferents professionals de l'Oceanogràfic, que parlaran de temes biològics i tècnics Per a les sessions pràctiques, es visitaran diverses instal·lacions, on els ponents mostraran diferents aspectes a tindre en compte del manteniment dels aquaris, així com dels principals problemes que poden sorgir i les seues possibles solucions.

Una visita tant a la zona de públic com a la zona tècnica permet que els assistents comprenguen el dia a dia del manteniment dels aquaris marins en general i dels de l'Oceanogràfic en particular.

Per a reserves o mes informació, es pot telefonar al 960470647 o consultar la web (https://www.oceanografic.org/actividad/cursos-del-oceanografic-2018/).