Alcoi comptarà amb un Cefire en 2019-20

La Conselleria d'Educació crea un nou Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire) que es posarà en marxa a Alcoi el curs 2019-20. El Cefire serà un centre específic de Formació Professional, centrat en cursos per al professorat d'FP en l'àmbit industrial.

Amb la creació d'este nou Cefire, s'amplia la xarxa de centres de formació del professorat, que permet augmentar la proximitat al professorat per a assessorar i cobrir les necessitats en tots els àmbits de la seua formació com a docents. D'esta manera, es millora la capacitat i la competència professionals del professorat i també de l'atenció educativa a l'alumnat, amb l'objectiu últim de millorar la qualitat i la innovació del sistema educatiu valencià.

Segons el conseller Vicent Marzà, «amb el nou centre de formació del professorat d'Alcoi, el pròxim curs disposarem de 19 Cefire al llarg del nostre territori», dels quals «uns són territorials, abasten diverses àrees de coneixement, i d'altres són de formació del professorat en àmbits específics», detalla. En quant el nou Cefire d'Alcoi, «s'encabix en el grup de centres de formació del professorat específics i suposa l'aprofundiment en la formació del professorat en un àmbit tan important com són els cicles formatius de l'àmbit industrial».

Així mateix, el conseller Marzà destaque que l'eleccio d'Alcoi «per a crear un Cefire d'estes característiques no és cap casualitat». «La ciutat és un dels paradigmes del teixit industrial valencià i la innovació, on nosaltres tenim cicles formatius molt potents en este sentit. És per això que Alcoi és el lloc idoni per a dur a terme un centre de formació del professorat en aquesta àrea d'actuació», destaca.

Xarxa Cefire



Durant esta legislatura, la Conselleria d'Educació ha fet una aposta ferma per la formació del professorat i la innovació educativa, amb el reforç de la xarxa de centres de formació en el sistema educatiu. S'han creat Cefire d'àmbit específic i altres territorials per a cobrir tots els camps de coneixement i apropar esta formació als docents de tot el territori valencià; i s'ha passat dels nou que hi havia en el curs 2014-15 als 18 que funcionen en l'actualitat, cosa que suposa el doble en només quatre anys.

Es disposa, així, d'11 CEFIRE territorials, ubicats a Alacant, Castelló, Elda, Elx, Gandia, Orihuela, Sagunt, Torrent, València, Vinarós i Xàtiva; i set específics: a València els d'Educació Infantil, Educació Inclusiva i Científic, Tecnològic i Matemàtic; de Plurilingüisme a Alzira; d'àmbit Humanístic i Social a Alacant; Artístic i Expressiu a Castelló i de Formació Professional a Xest.

L'augment ha vingut acompanyat d'una inversió en la plantilla de formadors, que s'han doblat en nombre, passant dels 114 del curs 2014-15 als 224 del 2018-19. Tanmateix, ha augmentat un 75 % l'oferta de places de formació, que han passat de les 228.745 del curs 2014-2015 a les 374.359 del curs actual.

A més, s'ha dut a terme el Pla 2018 per a la participació i la formació del professorat valencià, amb la realització de nou congressos específics. Este pla té com a objectiu oferir un espai de participació, formació i debat per al col·lectiu docent, a més de presentar noves tendències i projectes innovadors que inspiren el professorat en diversos àmbits de coneixement.