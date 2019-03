El «Five days to dance» més internacional

El pròxim dissabte a les 12.00 hores, l'alumnat de 3r d'ESO del Col·legi Juan Comenius de València presentarà al públic del Teatre Tívoli de Burjassot, una coreografia de 45 minuts que estan preparant en només cinc dies. El projecte «Five days to dance», dut a terme pels coregògrafs Amaya Lubeigt i Wilfried van Poppel, torna al centre valencià per quart curs consecutiu, però esta vegada d'una forma diferent: convertit en un Erasmus+ KA229 i engrescant també a estudiants de Portugal i Alemanya.

Ara, és el torn de l'alumnat valencià. Així, des d'este dilluns fins al divendres, uns 80 alumnes de 3r d'ESO han canviat totes les seues classes per a assajar i ballar, de 8,.15 a 14 hores. El seu horari lectiu es paralitza per a «treballar les emocions, la comunicació a través del propi cos, l'autoconcepte i les habilitats socials», apunta Paco Martí, director de Secundària i Batxillerat.

Enguany, el tema triat per a l'obra són els drets humans i la coreografia denuncia la seua vulneració. Els adolescents no coneixen cap detall fins al primer dels cinc dies.

Fins al 2020

El projecte europeu amb l'equip de Five days to dance rep el nom «Learning through dance», i tindrà dos cursos de durada: l'actual i el pròxim. Ara, l'alumnat valencià prepara la primera part, a la qual es sumaran les ampliacions que s'aprendran en els centres de la resta de socis de l'Erasmus+. Segons la planificació, la setmana del 27 al 31 de maig, un grup d'alumnes viatjarà a Viseu (Portugal); del 26 de gener a l'1 de febrer de 2020, altres estudiants aniran a Bremen (Alemanya), per a continuar treballant; i, finalment, del 4 al 8 de maig de 2020, els coreògrafs i el seu equip, i alumnes alemanys i portuguesos visitaran València per a assajar i representar la coreografia completa.

Des del Col·legi Juan Comenius, asseguren que este projecte millora la convivència a l'aula, el que influïx en els resultats acadèmics. «Es treballa el currículum ocult que el sistema educatiu no té en compte», afirma Martí. A més, destaca que millora l'autoestima dels estudiants i reforça el treball en grup i el sentiment de pertinença».