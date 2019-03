L´Ajuntament de València presenta hui la guia didàctica de la falla infantil

La Fundació Bromera per al Foment de Lectura ha col·laborat, per tercer any consecutiu, en el llibret de la falla infantil de l'Ajuntament de València que es presenta hui, a les 12.30 h, al saló de cristall del consistori amb la redacció de les propostes didàctiques que acompanyen el conte La Flortesa, escrit per a l'ocasió per l'autora Fani Grande.

La Flortesa ens presenta a Empar Cavanilles, la florista en cap de la paradeta número 14 de la plaça de l'Ajuntament de València. Aquesta, després de molt de temps estudiant les plantes, ha aconseguit crear una flor màgica que sorprendrà el seu fill Pau. Tots dos, amb ajuda de la fallera major infantil de l'Ajuntament de València, crearan una patrulla on aquesta espècie única tindrà una missió molt especial.

El quadern és fruit d'una col·laboració amb el Servici de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València que es va iniciar en 2017 i que busca inserir la lectura en el món de les falles. Aquest aprofita un recurs tan atractiu i motivador com són les Falles per a promoure tant el gust per llegir com el plaer de la contemplació d'una obra artística.

Treballar la comprensió lectora

Els autors de les propostes didàctiques són el director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, Josep Antoni Fluixà, i la poetessa Alba Fluixà. Aquests han dissenyat activitats que treballen la comprensió lectora del text de Grande i animen els xiquets i les xiquetes de la comissió a saber més sobre el seu monument faller i sobre l'autora del relat.

«Paradeta de flors núm. 14» és el títol de la falla infantil de l'Ajuntament de València de 2019. Els autors del projecte i del monument faller són l'estudi Cap de Suro, integrat pels artistes Ariadna González i Xavier Gurrea, que han definit la falla com «un homenatge a les paradetes de flors que durant tota la història de l'actual plaça de l'ajuntament han estat presents».