Més que un partit de bàsquet femení

Tot l'IES La Senda de Quart de Poblet porta uns dies revolucionat i el motiu és esportiu. El departament de Filosofia ha impulsat un partit de bàsquet femení que es jugarà demà i en el qual competiran xiques estudiants contra professores.

Com explica Nela Palau, docent de Filosofia, l'objectiu és «denunciar la discriminació i falta de visibilitat de l'esport femení». Com hi ha diverses alumnes esportistes, a classe es va parlar de la falta de visibilitat que tenen les esportistes professionals i de que, per exemple, l'entrada per a un partit femení de qualsevol disciplina sempre és més barata que el de la categoria masculina, igual que els sous. Així, va sorgir la idea de preparar el partit de bàsquet, detalla Palau.

A l'institut, tota la comunitat educativa està comboiada des de fa dies. Les alumnes han preparat camisetes per a l'ocasió, pancartes i pompons per animar... Ho viuen com un esdeveniment únic, que per primera vegada s'organitza al centre.

Les professores porten setmanes entrenant-se a l'hora del pati, assegura Palau. «Moltes no teníem ni idea ni havíem jugat mai i algunes estem entrenant també fora d'horari lectiu, amb els nostres fills», reconeix. Deixant de banda el resultat -que confessa que el més segur és que siga favorable a les estudiants-, afirma que el més important és «mostrar-nos totes unides per la igualtat», a través de l'esport femení.

Tot tipus d'activitats

Este institut de Quart de Poblet treballa per «donar-li una volta» al pati i que el futbol deixe d'ocupar l'espai central. A més del partit de bàsquet, estos dies també rebran la visita de jugadores del Valencia Basket; l'alumnat de Dramatització ha preparat representacions sobre el masclisme que les dones patixen quotidiànament; i al centre també es podrà vore una exposició de vinyetes d'artistes conegudes a les xarxes socials, com Lola Vendetta, Feminista Ilustrada o Flavita Banana. A més, el departament d'Anglés ha preparat un flashmob.