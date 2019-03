Present i futur del tauró

El cicle de conferències que organitza cada any la Fundació Oceanogràfic, que en esta ocasió gira al voltant dels taurons, ha començat amb una xarrada del biòleg especialista en comunicació de la ciència Paul Cox. La conferència s'ha centrat en com ha canviat la percepció dels esquals en el món 45 anys després de l'aparició de la novel·la Tauró. El cicle coincideix amb l'any que l'Oceanogràfic dedica als taurons, iniciativa amb la qual es revaloritza el fet de que l'aquari de València siga el que més nombre d'exemplars de taurons té a Europa i també amb un gran nombre d'espècies que ronda les 20. L'objectiu de la nova activitat de la Fundació Oceanogràfic és mostrar el treball de conservació de taurons a tot el món i posar-lo en valor a través dels èxits que s'han aconseguit i com es pot col·laborar en eixa tasca. Es tracta de projectar un nou futur cap a la conservació de taurons.

? Taurons en la xarxa. Les xarxes socials estan permetent que es difonga un moviment de protecció i conservació de la fauna marina per tot el món, incloent els taurons. Com s'ha canviat en estos anys la percepció del públic cap als taurons? Són les xarxes socials una eina útil en la conservació d'estos animals? Projectes de ciència ciutadana, de pressió social a polítics, campanyes de sensibilització€ Són realment efectives? Què es pot fer per a col·laborar?

? 45 anys des de «Tauró». Fa 45 anys es va publicar un llibre que canvià la percepció del públic sobre el mar. S'ha aconseguit en estos anys revertir la mala imatge dels taurons a tot el món? Com ha canviat el treball amb taurons al llarg de les últimes dècades? S'estan generant noves línies de conservació d'estos animals? Què ofereix el futur?

En la primera sessió del passat dilluns Paul Cox, director de gestió de Shark Trust, davant més de 200 persones, va analitzar l'impacte que han tingut el llibre i la posterior pel·lícula Tauró i com ha evolucionat la percepció sobre els esquals en el món al llarg dels anys. Cox és un biòleg marí especialista en comunicació de la ciència. Junt a Cox, Pablo García, investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Fundació Oceanogràfic, va abordar les raons per les quals tenen una gran rellevància els aquaris per a conservar i investigar espècies.

El cicle de conferències internacionals continuarà en abril i maig amb:

? Joao Correia. Este biòleg marí portugués, manager general de Flying Sharks, es conservacionista de taurons, recol·lector de peixos, professor, escriptor i orador motivacional que ha participat en TEDx. És autor de Sharks, Sex i Rock & Roll I, II i III.

? Sarah Fowler. Fundadora de l'Associació Europea de Elasmobranquis i de la seua secció al Regne Unit, Shark Trust. Va ser nomenada Oficial de l'Ordre de l'Imperi Britànic pels seus serveis a la conservació marina en 2004 i Pew Fellow en Conservació Marina en 2005. Es va convertir en científica principal de la Fundació Save Our Seas en 2011. Ha treballat per a departaments governamentals, ONG nacionals i internacionals i una consultoria de biodiversitat. Fou nomenada membre del Grup d'Especialistes en Taurons de la la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN) en 1991, òrgan que va presidir durant molts anys i ara és la seua vicepresidenta de tractats internacionals.

Per a després de l'estiu i durant els mesos d'octubre, novembre i desembre s'han programat altres tres conferències internacionals:

? Sonja Fordham. És la vicepresidenta del Grup d'especialistes en taurons de la UICN i presidenta del Comité de Conservació de la American Elasmobranch Society, l'associació més important del món de científics de taurons. És coautora de nombroses publicacions sobre la gestió de la pesca de taurons. Fordham ha rebut el premi Heroi Ambiental del Departament de Comerç dels EE UU.

? Eleonora de Sabata. És fotoperiodista marina i ha escrit sobre el mar des de 1989. Consultora en temes marins per a produccions televisives (com BBC, Discovery Channel i BluePlanet). Les seues principals àrees d'interés són la Mediterrània, els taurons i l'educació ambiental. Ha escrit una sèrie de llibres infantils sobre la vida marina, així com llibres de viatge per a bussejadors.

? Rolf Williams. És un conegut fotògraf, artista i comunicador científic que transmet mitjançant motivadores conferències les seues vivències al llarg de la seua àmplia i variada trajectòria professional i artística pel coneixement i divulgació de les espècies salvatges i perilloses. Coneix molt de prop els grans taurons blancs de Sud-àfrica.