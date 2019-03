Els exàmenes d´accés a l´FP es realitzaran el 10 i 11 de juny

La Conselleria d'Educació ha publicat la convocatòria de les proves d'accés als cicles de Formació Professional (FP) de grau mitjà i superior per a 2019. Com a principal novetat, es modifica l'estructura de les proves acadèmiques i, seguint la recomanació del Síndic de Greuges, es realitzaran en dos dies diferents i consecutius.

En concret, els exàmens d'accés tant a grau mitjà com a grau superior seran els dies 10 i 11 de juny i se celebraran en tots els centres docents públics que impartisquen cicles formatius. Els han de realitzar les persones que no reunisquen els requisits acadèmics d'accés directe a l'FP i el certificat que s'obté en la seua superació té validesa a tota Espanya.

El període d'inscripció s'obrirà el 23 d'abril i romandrà obert fins al 10 de maig. L'únic requisit per a poder presentar-se a les proves de grau mitjà serà tindre 17 anys o complir-los durant 2019, i per al grau superior, 19 anys o complir-los durant 2019.

Així mateix, les persones que compten amb un títol de tècnic de Formació Professional es podran presentar a les proves d'accés de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova, i únicament es tindrà en compte el resultat als efectes d'admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d'admissió per la quota corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

La llista provisional de l'alumnat admés per a fer les proves es publicarà el 21 de maig i, després del període de reclamació, la llista definitiva d'admesos i exclosos es publicarà el 28 de maig.

La llista provisional de les qualificacions de les proves es podrà consultar ea partir del 20 de juny i les reclamacions es podran presentar del 21 al 25 de juny.

Finalment, la publicació de les llistes definitives i el lliurament dels certificats de les proves serà el dia 1 de juliol.

Desenvolupament de les proves

La prova comuna per a l'accés a cicles de grau mitjà constarà de tres parts: Lingüística (Castellà, Valencià i Anglés); Social (Ciències Socials, Geografia i Història) i Científico-Matemàtico-Tècnica (Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tractament de la informació i competència digital).

D'altra banda, la1 prova d'accés al grau superior constarà de dues parts: la comuna i l'específica. La part comuna estarà dividida en quatre apartats: Castellà o Valencià, Anglés, Matemàtiques i Tractament de la Informació i Competència Digital. La part específica constarà de dos apartats sobre matèries de Batxillerat, relacionades amb el cicle formatiu.

Per a este alumnat, es reservarà un mínim d'un 20 % de les places vacants en el procés d'admissió en els cicles de Formació Professsional de 2019-20.