El Grup de Lectura de Sueca es reuneix divendres amb l´escriptor Salvador Vendrell

L'escriptor Salvador Vendrell visitarà l'Espai Joan Fuster divendres a les 19 h per a conversar amb els seus lectors i lectores sobre la novel·la Quan truquen de matinada. L'acompanyarà Joan Baldoví, diputat al Congrés dels Diputats, que presentarà l'acte i moderarà el debat sobre l'obra.

En aquest llibre, que va guanyar el Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt en 2013, Vendrell va novel·lar el treball que va fer, durant la transició democràtica, sobre Camilo Albert. Memòries de la viuda d'un sindicalista suecà, de Matilde Gras, que es va publicar en Quaderns de Sueca II i que edità l'Ajuntament del municipi l'any 1981.

L'activitat forma part de la programació que ha dissenyat el Grup de Lectura de Sueca per al 2019. L'endemà de la tertúlia hi ha prevista una ruta literària pels espais més representatius de la novel·la. A més, per al 22 de març, s'ha organitzat una conferència sobre fotografia a càrrec de l'artista Francesc Vera Casas. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a qualsevol persona interessada.

Des que es va crear al desembre del 2017, els participants han llegit obres en valencià dels autors suecans Guillem Cortés Campillo (Un estiu devastador), Víctor G. Labrado (Quan anàvem a l'estraperlo), Josep Franco (Aldebaran), Manuel Baixauli (La cinquena planta) o Xavier Vendrell (Sobre l'alquímia de la vida, amb Joan Borja), així com del mestre Joan Fuster (El descrèdit de la realitat).

La pròxima sessió serà el 3 de maig a les 19 h a la Biblioteca Municipal de Sueca i analitzarà El cas dels homes tatuats, escrit pel cullerenc Manel Joan i Arinyó i la tavernenca Elvira Andrés. Aquest thriller va rebre el Premi Isabel de Villena de Narrativa dels Premis Literaris Ciutat de València 2017.