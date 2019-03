Els 27 magnífics de l´FP

Un total de 27 joves valencians han de demostrar que són els millors en les seues respectives disciplines, i ho fan esta setmana a Madrid, a la competició SpainSkills 2019. Convertits ja en autèntics professionals, estos estudiants de cicles de Formació Professional de 25 famílies laborals diferents van guanyar les seues respectives proves autonòmiques en 2017 i, per això, conformen l'equip que representa a la Comunitat Valenciana en l'àmbit estatal.

Mohamed, Raf, Sandra, Francisco, Adrián, Levi, Leonardo, José Manuel, Ramsés, Vicente, Iván, Rafael, Izan, Nikola, Víctor, Alejandro, Héctor, Iván, Miguel, José Evaristo, José Ignacio, Eugenia, Helena, Paula, Cristian, Cinthya i Éric són brillants i destacaren en les seues disciplines mentre cursaven els seus estudis de Grau Mitjà. De fet, la majoria ara estan en cicles superiors.

Des d'ahir i fins a divendres estaran a Madrid, on han arribat després de mesos de preparació. Des de la Conselleria d'Educació expliquen que, a més dels 27 competidors i els caps d'equip que els acompanyen en tot moment, també compten amb 25 docents experts que han coordinat la preparació de l'alumnat, i en total, la delegació la formen 75 persones.

La competició, que es realitza en el recinte d'Ifema, és un valuós instrument divugatiu de l'FP i un mitjà per a estimular estudiants, professorat i empreses. L'objectiu de la prova és seleccionar als joves que competiran per Espanya en els WorldSkills, que es celebraran a Kazan (Rússia), del 22 al 28 del pròxim mes d'agost.

Mesos de preparació

Un dels estudiants que participen és Ramsés González, que cursa el Grau Superior d'Instal·lacions Elèctriques en Escuelas San José de València. El jove assegura que inicià el Grau Mitjà per recomanacions familiars i va decidir continuar els estudis perquè li va anar «millor del que pensava». «A les skills, el que es necessita és, sobretot, habilitat de muntatge; hem de muntar un plànol, amb molta precissió i en un temps determinat», apunta. «Pràcticament tots els dies estem muntant, per practicar les destresses», detalla.

El passat mes de febrer, tot l'equip, junt amb els seus preparadors i professorat, van gaudir d'un parell de jornades de convivència, a Benicàssim, una oportunitat també perquè els joves es conegueren i feren pinya. Ramsés valora esta iniciativa i assegura que en la «família valenciana», encara que alguns tenen «un poc de por, sabem que estem molt preparats i que podem fer-ho bé. Anem a passar-ho bé i segur que serà una experiència molt important», destaca. Malgrat tot, el jove, de només 18 anys, és conscient que en estes competicions també influïx «el factor de la sort». «Hi ha coses que no pots preveure: et pots possar nerviós, se't pot trencar una ferramenta...», reflexiona.

En este sentit, José Javier Gómez, el seu tutor d'skills, explica que «la pressió és molt forta i sempre hi ha algú que s'afona i no acaba». Per això, assegura que van amb la intenció de «guanyar, però som cautelosos i si no ens ix ens emportàrem l'experiència i els coneixements». I això no és poc, ja que, com detalla, dissenyaren un pla específic per a preparar possibles proves que, a més de les instal·lacions més comunes, també inclou el KNX, un sistema domòtic molt de moda.

Gómez no estalvia el·logis cap al seua alumne. Assegura que Ramsés «té unes aptituds personals molt bones i treball no li faltarà. Té cua d'empreses per a treballar i contínuament telefonen per interessar-se per ell». I és que, les skills són una oportunitat perquè l'alumnat es deixe vore i faça contactes, apunta el tàndem d'Escuelas San José, al qual també contribuïx la tasca del docent Tono Benet.

Per la seua part, Nuria Llovera també està orgullosa de la seua alumna, Paula Rosa, de l'IES Salvador Gadea d'Aldaia, que competix en Estètica i Bellesa. «És una alumna de 20, sobretot per la seua actitud i humiltat. Rep tota la formació amb molta serietat i té passió pel món de l'estètica», assevera.

Paula explica que quan va acabar l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) «tenia molt clar que volia açò i no m'ho vaig pensar». Ella, com la resta de companys, va obtindre la medalla d'or a la competició estatal, que es va realitzar fa dos cursos a Alacant. Sobre eixa experiència, apunta que es va clavar «en una bombolla, així vaig gaudir i no em vaig posar tan nerviosa». Està convençuda que malgrat l'esforç,pagarà la pena viure-ho junt amb gent d'altres especialitats». En el seu cas, han preparat diferents tractaments corporals, manicura, pedicura, depilació... i, sobretot, pensen que el jurat valorarà «les postures, l'ergonomia del client i la forma de menejar-se de l'esteticista».

Un camí d'oportunitats

Altra de les cinc xiques que formen part de l'equip valencià és Cinthya López, qui va decidir estudiar Atenció socio-sanitària «per vocació i perquè vaig ser cuidadora informal». Assegura que els seus estudis a l'IES Berenguer Dalmau de Catarroja li van «obrir els ulls», ja que «abarquen molts col·lectius i servixen per aprendre a cuidar als pacients, previndre malalties degeneratives i donar-los la màxima qualitat de vida... per tant, té una part psicosocial i altra sanitària». Per a les skills ha de saber, entre altres coses, detectar una diabetis o una pneumònia, fer una higiene, menejar i lateralitzar pacients sense fer mal... La seua professora, Susana Martínez, apunta, a més, que també és molt important «que sàpiguen empatitzar amb el pacient, ja que són els professionals que estan més en contacte directe i que primer poden detectar qualsevol problema i avisar als metges, infermeres...».

«El que espere de l'experiència és enriquir-me dels altres companys que estudien el mateix que jo, i que ells ho facen de mi», afirma Cinthya. A més, fa una crida, ja que estos estudis estan molt feminitzats: «Açò és vocacional i la vocació podem tindre-la tots. Anime a que els xics també s'involucren perquè és una oportunitat increïble i és una llàstima que a moltes classes només hi haja un alumne...».

El cas contrari és el del cicle de Soldadura, majorment masculinitzat. Levi Pesantes, del CIPFP Ciutat de l'Aprenent de València, estudia per la vesprada el Grau Superior i pels matins ha estat practicant per a la competició, de la qual espera «aprofitar l'oportunitat». «Hauré de fer una soldadura perfecta, sense mordedures, amb penetracions de certa profunditat i, sobretot, tindre molta dura de la neteja, això és molt important», afirma, sense oblidar que fou sa mare qui li recomanà estos estudis.

A l'IES Politècnic de Castelló -el centre que més alumnat porta, quatre, igual que el CIPFP de Xest- s'han estat preparant Mohamed Afif i Raf Schepmans, que competiran en Mecatrònica. En el seu cas, allò destacable és que ho fan a quatre mans. Segons Miguel Ángel Giménez, professor i tutor d'skills, en esta especialitat es que competix en parella perquè han de «muntar dues maquetes en una simulació d'automatització, com si estigueren en un procés industrial, amb peces que es menegen».

«Tenim bones sensacions i esperem trobar-nos molt de nivell i gent molt preparada», apunta Raf. Assegura que trià estos estudis perquè des de menut li ha agradat «muntar i desmuntar peces, però una Enginyeria no era el que volia», afirma.

Estos alumnes són només un exemple que l'equip valencià ha arribat a Madrid amb molt de treball a les esquenes. Tot i això, la professora Nuria Llovera apunta que «si l'alumnat respon, dóna gust i no importa treballar més». «Serà molt bonic vore-les competir i és una experiència per a les dues, perquè hem estat treballant matí i vesprada l'últim mes i tenim una unió molt gran», diu en referència a Paula.

Per la seua banda, José Javier Gómez, el preparador de Ramsés, afirma que l'equip valencià és la prova que, a l'FP, «estem fent un treball positiu i que obri camins». «Les skills són molt importants per als estudiants, però també, per als docents, els departaments, l'FP...», remarca.

En allò que insistixen tots els preparadors és, com diu Susana Martínez, en què l'estudiantat ha de «disfrutar de l'experiència i el moment, ja que tots ja sabem què són capaços de fer». Fins a dissabte, l'equip valencià intentarà revalidar o millorar les cinc medalles que la Comunitat Valenciana va obtindre en 2017.