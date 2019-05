Un Batxillerat que marca la diferència

En un moment tan important per als alumnes com és l'elecció del Batxillerat que es cursarà, Caxton College oferix la possibilitat de triar entre un extens conjunt d'assignatures del programa britànic per a estudiar amb flexibilitat. Esta opció els ajuda a personalitzar el seu Batxillerat, de manera que puguen acabar-lo amb una orientació molt clara al grau universitari que vagen a realitzar. A més, en tindre la possibilitat de triar assignatures espanyoles i britàniques, els alumnes poden estudiar tant en universitats espanyoles com internacionals.

Esta combinació de matèries ajuda enormement els alumnes que encara no han definit la seua vocació universitària. D'esta manera, un alumne que no sàpiga si vol estudiar Belles arts o Enginyeria pot cursar assignatures de totes dues àrees per a anar descobrint la seua vertadera inclinació professional. A més, els alumnes compten amb l'oportunitat de desenvolupar un projecte d'investigació que va més enllà del temari convencional, com és l'Extended Project Qualification (EPQ).

L'aposta per integrar matèries com Psicologia, Sociologia i Filosofia en el Batxillerat atén el pes acadèmic que estes assignatures estan cobrant en les universitats de major prestigi internacional. Per exemple, Filosofia està molt reconeguda i forma part de les llistes d'assignatures més valorades en universitats com Oxford o Cambridge, ja que entenen que esta matèria està en l'arrel de la resta de disciplines acadèmiques i en ella l'alumne pot trobar un suport excel·lent per a comprendre matèries que estudiarà tant de Ciències com d'Humanitats.

Així mateix, este col·legi oferix als seus alumnes de Batxillerat l'opció de realitzar pràctiques professionals remunerades en diferents departaments del col·legi durant els mesos d'estiu. La finalitat que perseguix esta acció és que els estudiants tinguen una relació directa amb el món laboral i que esta pràctica els servisca d'orientació professional.

Orientació universitària

Cal dir que l'aposta per un Batxillerat fort i adaptat a l'alumne es forja en anys anteriors, gràcies a una tasca docent compromesa amb el futur dels alumnes. Des dels onze anys i fins a 4t d'ESO, els estudiants, amb l'ajuda dels seus tutors, reforcen les seues habilitats per a parlar en públic, debatre i desenvolupar un pensament crític, amb la finalitat d'aprendre a prendre decisions correctes relacionades amb el seu futur acadèmic i professional. Al mateix temps, durant tota l'etapa d'Educació Secundària i Batxillerat, els alumnes tenen la possibilitat de treballar amb Unifrog, una plataforma digital d'orientació universitària en la qual poden centralitzar tota la informació relacionada amb el seu currículum acadèmic, a més de realitzar consultes sobre universitats internacionals.

Resultats acadèmics

Any rere any, un nombre destacat d'estudiants d'este col·legi britànic obtenen les primeres posicions per a cursar graus tan exigents com els de Medicina, Enginyeria Aeroespacial o el doble grau d'ADE i Dret, tots amb una nota d'accés superior a dotze. En la vessant internacional, universitats angleses que se situen en el cim dels rànquings, també compten anualment a les seues aules amb estudiants del centre de Puçol.

Des del col·legi apunten al fet que estes xifres no són casuals, sinó que vénen induïdes per un sistema educatiu que compta amb un programa d'orientació universitària acuradament dissenyat juntament amb un Batxillerat personalitzat que ajuda als seus alumnes a resoldre dubtes sobre el seu camí universitari i professional.