Educació implanta 42 cicles d'FP per al pròxim curs

La Conselleria d'Educació ha implantat per al pròxim curs l'oferta de 42 cicles formatius. Del total de cicles nous, 23 s'impartiran en instituts de les comarques d'Alacant, set en instituts de les comarques de Castelló i 12 en instituts de les comarques de València.

Dels nous cicles, n'hi ha dos que s'incorporen per primera vegada en el sistema educatiu valencià, el de Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües i el de Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.

Segons el conseller Marzà, «amb estos dos nous cicles continuem amb l'objectiu d'acostar l'oferta formativa a les necessitats del teixit productiu valencià, i així afavorir també una millor ocupabilitat futura de l'alumnat valencià».

El grau mitjà de Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües estarà present en tres centres educatius del territori valencià: un a les comarques de Castelló (a l'IES Politècnic de Castelló); un, a les comarques de València, (al CIPFP Catarroja, de Catarroja); i un altre, a les comarques d'Alacant (a l'IES Beatriu Fajardo de Mendoza, de Benidorm).

Així mateix, el grau superior de Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins s'implanta a l'IES Virgen del Remedio, d'Alacant.

D'altra banda, el conselleri Marzà fa èmfasi en l'ampliació de cicles de la família d'Informàtica a les comarques d'Alacant: «Hem augmentat l'oferta en sis instituts de diferents poblacions del sud per a donar resposta a les necessitats empresarials d'Alacant Districte Digital, ja que s'ha generat una necessitat de personal ben format i alhora per a nosaltres és magnífic que l'alumnat d'estos cicles es puga assegurar un bon futur laboral».

A la ciutat d'Alacant, a l'IES Mare Nostrum, es podrà cursar el grau superior del cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma i a l'IES Antonio José Cavanilles, el grau bàsic d'Informàtica d'Oficina. A Elx, a l'IES Severo Ochoa, i a Petrer, a l'IES Poeta Paco Mollà, s'implantarà el grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web. Així mateix, s'impartirà el grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes a l'IES Torrevigía, de Torrevieja, i a l'IES Hermanos Amorós, de Villena.

L'admissió ja està oberta

El calendari d'admissió de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, va començar el passat 16 i estarà obert fins al 29 de maig.

En FP Bàsica hi continuarà havent un procés extraordinari en què el termini per a presentar sol·licituds estarà comprés entre el 12 i el 17 de juliol.

El termini per a sol·licitar l'accés als programes formatius de qualificació bàsica s'obrirà del 8 al 12 de juliol, i el d'FP Bàsica de segona oportunitat, el 2 de setembre.

La sol·licitud s'ha d'omplir via telemàtica mitjançant l'enllaç disponible en http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado, que estarà operatiu durant els terminis de presentació de sol·licituds publicats, i es presentarà al centre triat per l'alumne com a primera opció.

L'FP valenciana forma este curs a 90.638 alumnes de 26 famílies professionals repartits en 153 cicles diferents, amb una alta taxa d'inserció laboral la majoria d'ells i amb una oferta molt especialitzada en tots els camps professionals. Es tracta d'estudis de dos anys en cada cicle que no tanquen cap porta, perquè permeten també continuar estudiant en la universitat en el cas dels Grau Superior.