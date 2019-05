Una escola infantil participa en el projecte «Resistències artístiques»

Ninos, l'escola infantil municipal de Mutxamel, és el primer centre d'educació infantil que ha participat en «Resistències Artístiques», una iniciativa del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) per a fomentar la producció artística en entorns educatius.

A través d'este projecte experimental, el centre de 0 a 3 anys ha incorporat els llenguatges de la creació contemporània en els processos d'aprenentatge, a través de projectes artístics col·laboratius. Amb esta activitat, el centre ha aconseguit crear entorns de treball col·laboratius que unixen art i educació, junt amb l'estudi d'arquitectes Conjuntos Empáticos.

«A través de l'arquitectura pneumàtica s'han desenvolupat tres entorns en els quals han col·laborat les educadores i 122 xiquets i xiquetes, una experiència que es diferencia considerablement de les tècniques estructurals convencionals, ja que té com a principal sostenidor l'aire», destaca Sálvora Feliz, fundadora de Conjuntos Empáticos.

Segons l'experta, esta experiència d'innovació educativa s'ha desenvolupat per etapes amb els diferents grups d'edat del centre. En una primera fase, l'alumnat ha participat en la creació d'una membrana, decorant-la amb diferents elements. Posteriorment, els xiquets i xiquetes han experimentat l'apropiació de fins a tres espais o entorns pneumàtics de diferents característiques, desenvolupant en ells diferents activitats pictòriques i lúdiques.

«El projecte perseguix la investigació de la creació d'espais de joc en la primera infància, en els quals els infants es troben segurs i experimenten jocs dinàmics que fomenten una educació en igualtat», agrega. La totalitat dels resultats es mostraran l'1 de juny en el CCCC - Centre del Carme Cultura Contemporània, a València.

Ninos Escoles Infantils s'ha consolidat en els últims anys com un dels projectes educatius de referència en el sector i pioner en el desenvolupament de competències emprenedores per a l'alumnat de 0 a 3 anys. La seua xarxa de 15 escoles repartides per la Comunitat Valenciana oferix més de 1.600 places.