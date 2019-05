Més d'un centenar de docents celebren el Dia del Professorat a l'Oceanogràfic

L'Oceanogràfic de València va celebrar el passat 18 de maig el Dia del Professor, una activitat en la qual, un dissabte de cada trimestre, es convida al professorat de centres públics, privats i concertats a visitar les instal·lacions i animals per a mostrar tota l'oferta educativa del centre, basada en els continguts establits per l'educació reglada i adaptada a cadascun dels nivells acadèmics. L'auditori Mar Roig va ser l'escenari on es va presentar a uns cent docents l'oferta educativa en el Oceanográfic per als escolars al llarg del curs. A continuació, es van projectar les dues pel·lícules del cinema 4D (Huracà i 20.000 llegües de viatge submarí). Com a novetats per a enguany, es presenten l'aula taller «Miguelona, la tiburona» (per a Infantil) i la «Yinca-tibu» (Primària). També hi ha possibilitat de fer recorreguts tècnics, per a conéixer l'interior de l'Oceanogràfic, i els «Temàrtics», per a vore taurons, cetacis o meduses .