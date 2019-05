Tallers de primavera per aprendre a cuidar mars

Els tallers de primavera organitzats per l'Oceanogràfic de València tenen com a eix principal acostar els taurons al públic infantil. A través de diferents activitats, els xiquets i xiquetes assistents coneixen i descobrixen els perills i amenaces als quals s'enfronten estos animals en el mar i com tenen a la seua mà aplicar solucions senzilles, com el reciclatge de plàstics, el consum de peix procedent de pesca sostenible o el respecte cap als fons marins.

Els tallers van començar el dissabte passat amb el concert de la banda infantil «Lira Carcaixentina», que va interpretar una obra «El Ball del Zoo», on les diferents peces musicals representaven característiques de diversos animals.

Este pròxim dissabte es realitzarà una nova jornada dels «tibutalleres» d'11 a 13 hores i obert a tots els visitants de l'aquari, amb la presència de Mako, la mascota tauró de l'aquari de València.

Centres sostenibles al I Confint

La Fundació Oceanogràfic va participar el dissabte passat en la Trobada de Centres sostenibles de la Comunitat Valenciana, dins de la primera edició de la Conferencia Internacional Infanto-Juvenil (Confint), que es va celebrar en el Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (Ceacv) situat a Sagunt, dependent de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

L'estand de la Fundació Oceanogràfic comptava amb tres àrees definides: coneixement, amenaces i bones pràctiques ambientals, de les quals es podia aprendre a través d'un taller sobre fems marins en el qual participaren nombrosos escolars.