Aprendre entre robots

A més del professorat, l'alumnat i les famílies, a poc a poc s'ha d'anar incloent un nou membre en les comunitats educatives. Els robots ja han entrat a les aules valencianes i sembla que han arribat per a quedar-se, com una manera de preparar als xiquets, xiquetes i adolescents per al futur que ve.

L'èxit de la introducció dels robots i de la programació en el sistema educatiu es veu any rere any en «Desafío Robot», una competició que organitza la Ciutat de les Arts i les Ciències de València i l'edició d'enguany de la qual, celebrada el passat 10 de maig, va congregar un total de 3.000 estudiants, dividits en 270 equips.

La cita, indispensable per a molts centres, i organitzada per la divulgadora Mª José Cebrián, té l'objectiu de «fomentar les vocacions per a la ciència i la tecnologia i fer que de ben xicotets els xiquets i les xiquetes s'interessen per estes àrees», apunta Vicent Pelegero, divulgador científic del museu.

La competició, que ja ha celebrat la seua onzena edició, ha augmentat la participació femenina i s'ha ampliat any a any per a acollir a tots els nivells educatius: «Hem completat el cicle i ara poden participar des de Primària fins a la universitat. Primer només anava dirigit a Secundària, però ens vam adonar que cal començar des de menuts», detalla. Així, ara mateix hi ha diverses opcions: els escolars poden participar en les categories de Lego i reacció en cadena; i els de Secundària, Batxillerat i FP en Lego Sumo, Libre Sumo, Robot Dance i Desafío. Enguany, la novetat ha sigut la competició de robòtica industrial, destinada als universitaris.

Un mostrador per als centres

Si hi ha uns protagonistes destacables en esta edició de Desafío Robot són els participants del Col·legi Palma, de La Cañada (Paterna), que han guanyat els quatre premis de les dues modalitats de reacció en cadena, una competició basada en el que es coneix com a efecte papallona, on uns mecanismes accionen els següents, successivament, fins a encestar una pilota. Alfons Nàcher, mestre de l'escola, explica que 38 alumnes d'entre 3r i 6é de Primària treballen els mecanismes i la robòtica dins d'una extraescolar on fan «activitats creatives i reptes per a entrenar un pensament divergent».

«Cada escolar pensa uns passos i uns mecanismes i els expliquen a classe i després ajuntem totes les parts», explica. D'esta manera, tot és creat per ells i, d'esta manera, els escolars «no tenen ni idea de què és la Física, però ho aprenen sense adonar-se'n». Tanmateix, destaca que és «molt enriquidor, perquè la imaginació està al poder i els alumnes majors ajuden als més menuts». «Aprenen fent i tocant, el que habitualment no tenim temps de fer a classe», detalla, al mateix temps que incidix molt en què els xiquets tenen clar que «el que es guanya és de tots, perquè tots s'han esforçat per igual».

Altres dels guanyadors van ser els estudiants de l'IES Balears de València, en este cas amb el primer premi de la categoria Lego Sumo, de batalla entre robots, que han aconseguit Daniel Recuero, Aaking Rana, Damián Rodríguez i Rubén Valle, després que l'IES obtinguera bones classificacions els cursos passats. Elena Lloret, professora de Tecnologia, explica que l'alumnat s'organitza per equips per a fer xicotetes proves de programació i que cadascú té una tasca, «com si fóra una empresa».

«Hem tret un resultat extraordinari i amb molt de mèrit, perquè hem superat a escoles de robòtica que no tenen cap limitació d'equipament», apunta Lloret, que dóna classe a 4t d'ESO. A més, afegix que la robòtica «és un al·licient molt gran per a l'alumnat, que està entusiasmat i, fins i tot, ve fóra de classe per a treballar».

Per a esta professora, és important treballar la robòtica i la programació en classe «si no volem quedar-nos a la cua d'Europa». «Els estudiants són el futur i l'automatització anirà a més els pròxims anys, perquè té aplicacions en tots els camps. Està bé que abans de la universitat aprenguen i memoritzen codis, encara que siguen molt simples», opina.

En la categoria de Libre Sumo, s'emportaren el segon premi Sara Moliner i Carla Quesada, estudiants del Col·legi Gençana de Godella, on treballen la programació en activitats extraescolars i en l'optativa de Taller de Tecnologia. En este cas, no han programat amb Arduino, com és habitual, sinó amb un dispositiu mòbil Android, el que els va permetre presentar un robot «prou preparat, molt ràpid i amb molta capacitat de resposta», explica el professor Miguel Ángel Martínez.

«Treballar amb Android permet, a més d'aprendre un llenguatge actualitzat, conéixer l'electrònica. Era la primera vegada que les xiques programaven i s'han adaptat molt bé a un llenguatge de nivell d'Enginyeria», assegura el professor, que opina que en els pròxims anys «vorem robots amb intel·ligència artificial, ja que emprant el mòbil podran tindré accés al GPS, el so, la càmera... només caldrà saber programar».

Per últim, Levante-EMV ha parlat amb Raül Bo, docent de l'IES Jaume el Just de Tavernes de la Valldigna, que s'emportà el premi del públic de Robot Dance. I és que, fer ballar als robots el famós Y.M.C.A. era una aposta segura, encara que darrere hi ha molt de treball d'un grup de Batxillerat, que va fer que dos robots «aranya» i «quatre ballarins» seguiren el ritme. «L'educació tecnològica motiva i agrada molt a l'alumnat i la robòtica té molt a dir en el futur», considera. I tant és així, que a este institut de la Valldigna tenen el «Robotics club», un projecte d'innovació aprovat des de fa dos anys que compta amb una subvenció, el que els ha permés adquirir material, un dels principals entrebancs per a fer robòtica, diuen. «És car i a vegades no tenim pressupost. Açò ens ha permés invertir en material», puntualitza el docent, que considera que és «molt interessant que es potencie, però falten hores i no se li dóna la importància que té; és una llàstima».

Una cita de referència

Desafío Robot ja s'ha convertit en un referent estatal, ja que a més de participants de tota la Comunitat Valenciana, a l'última edició també assistiren equips de les Illes Balears, Múrcia i Madrid.

Com explica, Pelegero, es tracta d'una competició que «no només repercutix en l'alumnat que participa, sinó en tot el centre, perquè els altres cursos tenen referents». A més, incidix en què amb la robòtica «es treballen moltes disciplines i habilitats en paral·lel, com la programació d'algoritmes, la resolució de problemes abstractes... i, en moltes proves, la col·laboració i el treball en equip, perquè han de muntar els robots en un temps determinat i cada membre del grup és responsable d'una part».

Un altre punt a destacar són les interaccions entre els equips participants, que veuen com un mateix problema es pot resoldre de diferents maneres. «La ciència no és només investigar, sinó comunicar i intercanviar idees», recorda el divulgador científic, que detalla que la resposta del professorat és molt bona i que any rere any s'afegixen noves proves per enriquir la competició.