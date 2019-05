Divulgar a través del paisatgisme aquàtic

L'Oceanogràfic de València obri al públic un nou espai de divulgació, una exposició única a Espanya de tres aquaris, que mostren de forma artística el paisatge aquàtic que representa sengles zones del planeta i altres set destinades a mostrar una gran varietat de gambes excepcionals, seguint la tècnica coneguda internacionalment com aquascaping.

L'exposició constituïx un nou espai lúdic i de contemplació en l'edifici del Restaurant Submarí, creat per Félix Candela, en la seua primera planta, que es prolonga a l'exterior i connecta amb una nova passarel·la que envolta la platja dels lleons marins i el llac.

Els tres grans aquaris reflectixen l'Amazones i les condicions del manglar amb set espècies diferents de peixos, el Gran Canó amb la representació de les seues serralades submergides en aigua dolça i els Fiords amb la recreació del mar noruec Sogn, el més profund dels existents.

Els set aquaris de 120 litres cadascun servixen, a més, per a mostrar una varietat insòlita de gambes de les espècies Caridin a i Neocaridina amb una selecció vegetal basada en molses, troncs i roques.

Coca-Cola col·labora amb l'Oceanogràfic en aquesta exposició, com a part de la seua estratègia de sostenibilitat i el seu compromís amb la sensibilització ambiental en la cura dels entorns naturals



Què és l'«aquascaping»?

El paisatgisme aquàtic és un art i alhora una tècnica per a aquaris amb la qual es conjuguen de forma bella i estètica diferents elements habituals del que concebem com a paisatge natural, com pedres, roques, plantes, fustes fossilitzades, serralades, rius... que s'harmonitzen creant espais que ocupen l'imaginari natural de la nostra cultura viatgera i experimental.

Com en tot, hi ha diferents estils creatius des del neerlandés al japonés. Habitualment, en l'aquari on es desplega la imaginació de l'artista conviuen els elements que formen el paisatge representat i peixos i invertebrats aquàtics.



Mestre japonés, alumne valencià

L'autor de les creacions que es poden veure en l'Oceanogràfic, és el valencià Albert Escrihuela, que agafe el testimoni del pare d'esta tècnica, el japonés Takashi Amano, i es consolida com un referent a nivell europeu amb les seues tècniques de composició d'aquaris i la dedicació a la reproducció de diverses espècies de gambes.

En els anys 90, Takashi Amano va ser el creador d'un nou estàndard en acuariofilia. La jardineria japonesa, el feng shui dels jardins zen, juntament amb la passió pels peixos, va generar el moviment batejat com aquascaping" o paisatgisme aquàtic. Amano, que va morir en 2015, va ser capaç de transmetre la bellesa, pau i serenitat del món aquàtic mitjançant la cerca de l'equilibri a través de la seua àmplia labor com aquarista, emprant per a això tècniques de la jardineria japonesa aplicada a bonsais, la filosofia wabi-sabi i el zen.

Albert Escrihuela va aprendre l'art japonés de la jardineria submergida com a alumne d'Amano i s'ha consolidat com un referent a nivell europeu per les seues tècniques de composició d'aquaris i els concursos que ha guanyat. També destaca la seua dedicació a la reproducció de diverses espècies de gambes.