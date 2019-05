Dues jornades de futbol clausuren els Jocs Esportius Adaptats

La Conselleria d'Educació i Esport ha organitzat dues jornades lúdiques de futbol sala amb què es clausuren els Jocs Esportius Adaptats d'esta edició. La primera d'estes jornades va tindre lloc la setmana passada al poliesportiu de la Universitat Politècnica de València (UPV), i la segona jornada es desenvoluparà demà.

En la primera activitat han participat 300 persones entre alumnes, acompanyants, professors i cuidadors procedents de 10 centres d'Educació Especial (CEE) de la província de València. En concret, es tracta dels CEE Carmen Picó d'Alzira, Virgen de la Esperanza de Cheste, Sant Cristòfol de Sagunt, La Encarnación i Torrepinos de Torrent, Rosa Llácer de Castellar-l'Oliverar, Ruiz Jiménez de València, Miquel Burguera de Sueca, Professor Sebastián Burgos de València i Enric Valor de Gandia.

Els encontres es realitzen en dues pistes cobertes de les quals disposa el poliesportiu de la UPV, cosa que permet la realització de partits simultanis. Així mateix, els encontres són arbitrats per col·legiats oficials de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana.

Una vegada finalitzades les competicions, té lloc un lliurament de trofeus per als equips guanyadors de cada categoria i de medalles per a tots els participants.

Beneficis de l'esport

L'esport adaptat té un paper fonamental en els col·lectius de persones amb discapacitat, ja que aconseguix amb la seua pràctica beneficis físics, fisiològics, psíquics i socials. A través de la pràctica d'esport adaptat, es milloren les capacitats físiques i mentals, s'enfortix l'autoestima, s'augmenta la confiança en les capacitats reals i habilitats, i s'afavorix el procés de socialització mentre es potencia la capacitat d'expressió i es milloren les vivències de comportament social.