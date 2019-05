Torna la formació de l'Oceanogràfic i Creu Roja

La Fundació Oceanogràfic ha començat, un any més, a donar els cursos de formació destinats al personal de la Creu Roja de la Comunitat Valenciana, que treballa en les postes de platja, amb una xarrada d'especialistes del centre sobre les bones pràctiques. En concret, s'informa sobre com reaccionar davant situacions que es puguen donar a les platges este estiu, en concret referides al varamento d'animals com cetacis, taurons o tortugues.

La xarrada ha sigut oferida per membres de la Fundació Oceanogràfic, Vicente Marco, Chelo Rubio i Elena Herrero, qui, a més, ha explicat com actuar en cas de picades de meduses.

La pròxima setmana es formarà als voluntaris de medi ambient de la Creu Roja València perquè, al seu torn, puga divulgar i explicar als usuaris de les platges valencianes com actuar en el cas que aparega un animal encallat. El més important és saber que s'ha de telefonar al 112, que no s'ha de tocar a l'animal i que s'han d'evitar els «selfies». La formació serà a càrrec d'Elena Belenguer i Pepa Ferrando, també pertanyents a la fundació.