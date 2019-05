Tornen els premis literaris de l'Ajuntament d'Elx

La Regidoria de Cultura, Educació i Promoció Lingüística de l'Ajuntament d'Elx ha impulsat un any més els Premis Literaris Ciutat d'Elx, al qual es podran presentar obres originals i inèdites que estiguen escrites en valencià i no hagen estat guardonades en cap altre certamen.

Dins d'aquests premis, hi ha dues modalitats: la de Poesia «Festa d'Elx», dotada amb 4.000 euros, i la de Narrativa «Antoni Bru», amb 6.000 euros. Les obres guardonades seran publicades per l'editorial Bromera en les col·leccions «Bromera poesia» i «L'Eclèctica», respectivament.

Pel que fa a l'extensió i les característiques dels textos, en les dues categories es demana que es presenten per triplicat i que estiguen mecanografiats a doble espai i per una sola cara. En la de poesia, l'extensió ha d'oscil·lar entre els 500 i els 1.500 versos, mentre que en la de narrativa hi ha un mínim de 150 fulls i un màxim de 200 amb cos de lletra 12 i en Din A4.

Els autors i autores que opten als premis hauran de presentar les seues obres abans del 21 de juny a les 14 h a l'Ajuntament d'Elx (c/ Sants metges, 3) o per qualsevol dels mitjans recollits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú. Les bases completes del certamen es poden consultar al web del consistori o de l'editorial.

La deliberació sobre els textos presentats i la votació final tindrà lloc la segona quinzena del mes de setembre, i el lliurament dels premis serà el 9 d'octubre de 2019. L'any passat els guanyadors van ser Josep Franco, amb la novel·la Artal, i Josep Fàbrega, amb el poemari Postres de poeta.