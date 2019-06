Activitats per a tota la família al voltant dels oceans

El Dia mundial dels oceans se celebra el pròxim dissabte, 8 de juny, encara que són moltes les accions que es preparen al llarg de la setmana per a conscienciar sobre el greu problema de contaminació que patixen les seues aigües.

Des de la Fundació Oceanogràfic s'han organitzat diverses activitats amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient i el Dia Mundial dels Oceans:



Formació a Creu Roja. Experts en varaments i rescat d'animals marins de la Fundació Oceanogràfic van compartir ahir les seues experiències amb personal voluntari de Medi Ambient de Creu Roja València.

En estes jornades, els voluntaris aprenen què han de fer si apareix un dofí encallat a la platja o com procedir si una tortuga marina accedeix a les nostres costes amb intenció de fresar.

Neteja de platja. Un grup de 120 escolars del CEIP Ausiàs March de Natzaret es reunirà el pròxim divendres a la platja urbana de la Patacona per a realitzar una neteja de residus promoguda per l'Ajuntament d'Alboraia i Iberdrola. La iniciativa comptarà amb la presència dels guanyadors d'un concurs organitzat per l'empresa energètica, que tindran la possibilitat de participar en la celebració del Dia dels oceans d'esta peculiar manera.

A l'acte assistiran Miguel Chavarría, alcalde d'Alboraia, Celia Calabuig, presidenta de la Fundació Oceanogràfic, i un representant d'Iberdrola. L'activitat conclourà amb la solta d'una tortuga marina Caretta caretta, la número 481, procedent de Cullera i recuperada per veterinaris de la Fundació Oceanogràfic en la seua àrea de recuperació i conservació de fauna marina, l'ARCA del Mar.



Solta a Dénia. El dissabte, més de 1.000 escolars acudiran a la platja de Dénia per a acompanyar a tres tortugues en el seu retorn al mar. Els quelonios van ser rescatats per la Xarxa de Varaments -composta per l'Oceanogràfic de València, la Universitat de València i la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient-, i van ser recuperades en l'ARCA del Mar de l'Oceanogràfic.

En este acte, promogut per l'Ajuntament de Dénia, personal de l'Oceanogràfic explicarà als més xicotets els perills diaris als quals s'enfronten estos animals i com les persones, canviant alguns dels seus hàbits quotidians, poden afavorir i col·laborar en la salut dels animals marins i la qualitat de les aigües.



Menudet Sunday. El diumenge, en el Convent Carmen de València, es podrà participar en tallers familiars sobre conscienciació i reciclatge. Un contacontes sobre Ona la tiburona y la cinta mágica farà que els xiquets i les xiquetes entenguen la importància de realitzar un correcte procés de reciclatge i com el fem marí és un mal que s'ha generat des dels nostres hàbits de consum i de vida.